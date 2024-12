Großzügige NFL: Joe Burrow und Brock Purdy beschenken Teams

Joe Burrow (28), Quarterback der Cincinnati Bengals, hat seine Teamkollegen überraschend mit einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk bedacht – und das, obwohl er erst kürzlich ausgeraubt wurde. Er verteilte authentische japanische Katana-Schwerter an die Offensivspieler seiner Mannschaft. Sportredakteur Paul Dehner Jr. berichtete auf X, dass es sich bei jedem Schwert um ein einzigartiges Stück mit individueller Geschichte handle. Orlando Brown (37), der Left Tackle des Teams, sagte dazu: "Joe macht immer Geschenke mit besonderer Bedeutung. Ein Schwert zu bekommen, ist eine der ältesten Formen von Respekt."

Es ist nicht das erste Mal, dass Joe mit kreativen Präsenten für Aufsehen sorgt. Im vergangenen Jahr schickte er seine Offensive Line laut Us Weekly auf See, auch wenn er selbst aus einem ganz bestimmten Grund nicht mitfuhr: "Ich bin kein Bootstyp. Man sitzt da draußen fest. Was, wenn etwas passiert?", erklärte er damals lachend. Mit seiner Geste reiht sich der NFL-Star in die Tradition ein, dass Quarterbacks ihrer Offensive Line großzügige und oft luxuriöse Geschenke machen. NFL-Spieler wie Brock Purdy (24) oder Patrick Mahomes (29), der sein Team unter anderem mit Rolex-Uhren überraschte, haben dieses Jahr ebenfalls nicht gespart, um ihre Teamkollegen zu beschenken.

San Francisco 49ers-Quarterback Brock Purdy schenkte seiner gesamten Offensive Line brandneue Toyota-Trucks – stilecht mit großen roten Schleifen auf der Motorhaube. In einem Beitrag, den das Team auf TikTok teilte, führte er seine überraschten Teamkollegen nach draußen, wo eine Flotte weißer Toyota Sequoias und Tundras mit kirschroten Innenräumen, passend zu den Teamfarben, auf sie wartete. "Frohe Weihnachten, Jungs", sagte Brock, der trotz seines bescheidenen Rookie-Gehalts von 835.000 Euro als äußerst großzügig gilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs

Anzeige Anzeige

Getty Images Brock Purdy beim Super Bowl LVIII, 2024

Anzeige Anzeige

Über welches Quarterback-Geschenk würdet ihr euch mehr freuen? Über den Toyota von Brock. Über ein Schwert von Joe. Ergebnis anzeigen