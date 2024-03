Kurz nach Super-Bowl-Niederlage: Brock Purdy hat geheiratet!

Brock Purdy hat doch noch einen großen Sieg eingefahren! Der NFL-Star und seine Verlobte Jenna Brandt haben sich das Jawort gegeben. Bilder, die unter anderem People vorliegen, zeigen die Blondine in einem langen weißen Kleid mit Schleier, während ihr Liebster einen schwarzen Anzug trägt, an den er eine weiße Rose gesteckt hat. Die Trauung soll in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa, stattgefunden haben.

Vor wenigen Wochen musste sich der San-Francisco-49ers Spieler im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs geschlagen geben. Jenna drückte ihm danach trotzdem einen dicken Kuss auf die Lippen und lobte ihn in den höchsten Tönen. "Was für eine Saison, auf die man stolz und für die man dankbar sein kann", schrieb sie auf Instagram.

Brock und Jenna haben sich während ihres Studiums an der Iowa State University kennengelernt. Im Juli 2023 ging der Sportler vor seiner Auserwählten auf die Knie und machte ihr vor dem Meer im beschaulichen St. Cloud in Florida einen Heiratsantrag. Das hatten die beiden damals auch auf Social Media öffentlich gemacht. Zu der Hochzeit haben sie sich bisher jedoch noch nicht persönlich geäußert.

Getty Images Jenna und Brock Purdy beim Super Bowl 2024

Getty Images Brock Purdy, Footballer

