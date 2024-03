Die Todesursache von NHL-Star Konstantin Koltsov steht fest

Der Tod von Konstantin Koltsov (✝42) erschütterte die internationalen Eishockey-Fans – nun steht die Ursache seines Todes fest. In einer Pressemeldung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters versichert die Polizei von Miami, dass kein Fremdeinwirken festgestellt werden konnte. Stattdessen gehen die Behörden bei Konstantins tragischem Ableben im Alter von nur 42 Jahren von einem Suizid aus. Weitere Details dazu wurden bisher nicht bekannt oder veröffentlicht.

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass der Profisportler verstorben ist. Der belarussische Eishockeyverband teilte die Neuigkeit in einem Statement mit und erklärte zudem, man drücke "der Familie, den Freunden und allen, die Konstantin kannten und mit ihm zusammengearbeitet haben, sein tiefstes Beileid aus." Die Ursachen waren zunächst nicht bekannt – die Trauer aber groß. Zahlreiche Fans drückten im Netz ihre Anteilnahme aus. "Er war ein starker und fröhlicher Mann, der von Spielern, Kollegen und Fans geliebt und respektiert wurde. Er hat sich für immer in die Geschichte unseres Vereins eingeschrieben. [...] Möge er in Frieden ruhen", schrieb unter anderem Konstantins früherer Verein Salawat Julajew Ufa auf Instagram.

Konstantin stammte zwar aus Weißrussland, seine Karriere erlebte er aber zu einem großen Teil in den USA. Dort spielte er unter anderem für die Pitsburg Penguins, wodurch er es bis in die NHL schaffte. 2016 beendete er seine Laufbahn als Profi und arbeitete anschließend noch als Trainerassistent.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Aryna Sabalenka, Tennis-Star

sabalenka_aryna Aryna Sabalenka und Konstantin Koltsov



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de