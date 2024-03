Heirat, Kids und Co.: Das ist Inez Bjørg Davids Privatleben!

Inez Bjørg David (42) plaudert einige private Details über ihr Leben mit sechs Kindern in einer Patchworkfamilie aus! In einem Interview mit Bunte verrät die Tatort-Darstellerin, dass sie vor fast zwei Jahren sogar heimlich geheiratet habe – und zwar den Regisseur Wolfgang Eißler. "Ich schütze meine Familie und mein Privatleben. Deshalb haben wir das auch lange für uns behalten", erklärt die Schauspielerin die Beweggründe ihrer Entscheidung. Mit ihm hat sie mittlerweile zwei gemeinsame Kinder und beide brachten jeweils zwei weitere Sprösslinge in die Ehe – somit erlebt sie ein achtköpfiges Patchwork-Glück!

Der Alltag als sechsfache Mama gestaltet sich aber nicht immer ganz leicht. "Wir sind im totalen Kinderstrudel und haben sehr wenig Zeit für uns. In den letzten sechs Monaten haben wir es vielleicht zweimal geschafft, zu zweit zu Abend zu essen. Ich finde es überhaupt nicht einfach", gesteht Inez. Auch die derzeitige Wohnsituation ist eine ziemliche Herausforderung, denn die Großfamilie lebt im "fünften Stock ohne Fahrstuhl." Vor allem ihr Ehemann ist der 42-Jährigen eine echte Hilfe im Familientrubel und beide scheinen total glücklich miteinander zu sein. Die gebürtige Dänin schwärmt: "Ich schätze es total, dass ich mich vor Wolfgang nicht verstellen muss. [...] Es wird auch nicht blöd geguckt, wenn ich es mal wieder sieben Tage nicht geschafft habe, mir die Haare zu waschen. Er liebt mich einfach so, wie ich bin."

Dass Inez ihr Privatleben eher aus der Öffentlichkeit raushält, wurde unter anderem bereits in der Vergangenheit deutlich. Damals lebte sie nämlich mit ihrem Partner Mirko Lang (45) für mehrere Jahre zusammen, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Erst zwei Jahre nach der Trennung machte sie das Liebes-Aus publik. "Mirko und ich sind schon seit zwei Jahren kein Paar mehr. Wir haben uns ohne Rosenkrieg getrennt. Was uns dabei trotzdem glücklich macht, ist, dass wir es wirklich geschafft haben, Freunde zu bleiben", enthüllte sie 2018 in einem Bild-Interview.

Getty Images Inez Bjørg David, Schauspielerin

Getty Images Mirko Lang und Inez Bjørg David, September 2011

