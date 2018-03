Sie erlebte einen wahren Albtraum – am hellichten Tag an ihrer eigenen Wohnungstür. Ex-Verbotene Liebe-Star Inez Björg David (35) wurde Opfer eines sogenannten Paket-Tricks. Ein Mann gab sich als Bruder ihres Nachbarn aus und wollte mit einem geklauten Abholschein ein Paket bei ihr abholen. Als Inez misstrauisch wurde, zückte der Unbekannte ein Messer und bedrohte sie. Zum Glück konnte Inez, die zu dem Zeitpunkt vor allem froh war, dass ihre Kinder nicht zu Hause waren, den Angreifer abwehren. "Ich habe so laut geschrien, dass der Täter sich selbst erschrocken hat. In dem Moment habe ich ihn eben aus der Wohnung gestoßen", verriet die Schauspielerin erleichtert im Bild Online-Interview.



