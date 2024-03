"Big Time Rush"-Star Kendall Schmidt ist Vater geworden!

Kendall Schmidt hat niedliche Neuigkeiten für seine Fans. Der "Big Time Rush"-Star durfte seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Bei Instagram teilt er süße Bilder mit seiner Frau Mica und stellt seiner Community den Wonneproppen vor. Geschlecht oder Geburtsdatum verrät der Sänger nicht, dafür aber den Namen seines Nachwuchses: Maple. Seine Fans sind ganz verzückt von dem Baby und gratulieren fleißig in den Kommentaren: "Niedlich. Was für eine süße Familie", freut sich ein User und ein anderer schreibt aufgeregt: "Mein Herz zerspringt in alle Richtungen. Ich liebe euch so sehr!"

Aber nicht nur die Fans sind ganz verzaubert von Kendalls Babyglück. Big-Time-Rush-Kollege Logan Henderson ist ebenfalls ganz angetan von dem neuen Erdenbürger: "Liebe diese kleine Familie." Der 33-Jährige ist aber nicht das erste Mitglied der vierköpfigen Band, das eine Familie gründet. Auch Carlos PenaVega (34) durfte sich schon über Nachwuchs freuen – sogar schon dreimal. Und zusammen mit Gattin Alexa soll er derzeit Baby Nummer vier erwarten.

Genau wie Maples Geburt hielten Kendall und seine Mica auch ihren Gang vor den Altar geheim. Erst als sie sich bereits das Jawort gegeben hatten, weihten sie ihre Fans im vergangenen November im Netz ein: Mit einem romantischen Schwarz-Weiß-Foto zeigten die beiden sich im Smoking und Hochzeitskleid. Doch das war noch nicht alles: Kurz danach folgte schon das Video, mit dem sie Micas Schwangerschaft offiziell machten.

Kendall Schmidt und seine Partnerin Mica, 2020

Carlos PenaVega, Logan Henderson, James Maslow und Kendall Schmidt von "Big Time Rush", 2023

