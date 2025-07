Fängt Name von Jennifer Lawrence' zweitem Baby etwa so an?

Am Dienstag wurde Jennifer Lawrence (34) bei einem Spaziergang in New York City gesichtet und überraschte dabei mit einem Accessoire, das Spekulationen entfachte. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, trägt die Schauspielerin ein schlichtes, elegantes Outfit in Weiß, kombiniert mit einer schwarzen Tasche und Sonnenbrille. Doch es war ihre goldene Halskette, die für Aufsehen sorgte: An dem Schmuckstück hingen zwei Anhänger mit Buchstaben – ein "C" und ein "L". Es wird spekuliert, dass das "C" für ihren ersten Sohn Cy steht, während das "L" ein Hinweis auf den Namen ihres jüngsten Kindes sein könnte.

Jennifer und ihr Ehemann Cooke Maroney haben Anfang dieses Jahres ihr zweites Kind willkommen geheißen, ohne jedoch bisher den Namen der Öffentlichkeit zu verraten. Fängt der Name ihres Sprösslings also vielleicht mit dem Buchstaben "L" an? Bisher haben sich die Die Tribute von Panem-Bekanntheit und der Direktor einer Kunstgalerie nicht zu den Spekulationen geäußert. Generell halten die beiden ihr Familienglück sehr privat. Sogar zur Geburt äußerte sich das Paar nicht persönlich. Die Ankunft ihres zweiten Nachwuchses wurde im April lediglich von Insidern bestätigt.

Seit der Geburt ihres zweiten Kindes scheint sich Jennifer noch stärker auf ihre Familie zu konzentrieren und wählt ihre beruflichen Projekte sehr bedacht aus. In Interviews sprach die Oscar-Preisträgerin offen darüber, dass sie nur noch Rollen annimmt, die es wert sind, Zeit von ihren Kindern fernzubleiben. Puck News berichtete kürzlich, dass Jennifer die Hauptrolle in dem neuen Jurassic World-Film angeboten wurde, sie die Gelegenheit jedoch ablehnte.

ActionPress Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Splash News / ActionPress Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

Getty Images Jennifer Lawrence im Mai 2025