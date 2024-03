Wegen Rockstarleben: Liam Gallagher kämpft mit Gesundheit

Das Rockstar-Leben hat bei dem Oasis-Star Liam Gallagher (51) Spuren hinterlassen. Gegenüber The Sun klagt der Leadsänger über zahlreiche gesundheitliche Beschwerden: "Meine Hüften sind im Arsch, ich habe schlimme Arthritis. Ich bin zur Untersuchung gegangen und mir wurde gesagt, dass meine Knochen zermatscht sind". Dazu kommen eine Autoimmunerkrankung und schwere Schuppenflechte. "Ich befinde mich definitiv auf dem absteigenden Ast", gesteht sich der britische Musiker ein. Nachdem er jahrelang exzessiv gelebt hat, versucht der 51-Jährige nun besonders auf seine Gesundheit zu achten. Dafür steht er täglich um 4:00 Uhr morgens auf und hat dem Alkohol und den Drogen gänzlich abgeschworen. "Du musst alles Schlechte, das du dir selbst angetan hast, rückgängig machen. [...] All das Zeug, das du in deinen jungen Jahren für cool gehalten hast. Es ist Zeit, gesund zu werden", erklärt er einsichtig.

Auch die Musik helfe Liam bei seiner Genesung. Nachdem es zwischen ihm und seinem Bruder und ehemaligen Bandkollegen Noel Gallagher (56) zu einem Zerwürfnis gekommen war, ist der Leadsänger nun zurück auf der Bühne. Momentan ist er mit dem Gitarristen John Squire auf Tour. Im Interview mit The Sun beschreibt er seine Rückkehr zur Musik als heilend. "Ich war vier Jahre von der Musik weg und es war verdammt schrecklich. Ich muss in ihrer Nähe sein. Ich muss singen", macht der Brite deutlich.

Trotzdem steht ihm sein gesundheitlicher Zustand noch oft im Weg. Im letzten Jahr musste der Rocksänger sogar seine Hochzeit aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden verschieben. Im Mai 2023 hatte der Musiker vorgehabt, seine derzeitige Freundin Debbie Gwyther zu heiraten. Die Trauung konnte zu dem Zeitpunkt jedoch nicht stattfinden. "Liam erholt sich immer noch von seiner Hüftoperation und möchte in Topform sein, wenn er zum dritten Mal sein Jawort gibt", berichtete damals ein Insider gegenüber The Sun.

Liam Gallagher, Rock-Musiker

Liam Gallagher und Debbie Gwyther

