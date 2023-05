Liam Gallagher streitet sich wegen Bäumen mit den Nachbarn!

Liam Gallagher (50) ist ein Rockstar – doch auch er muss sich mit dem tristen Alltag herumschlagen! Mit seiner Band Oasis wurde der Brite an der Seite seines Bruders Noel (55) weltberühmt. Doch seitdem sich die Gruppe 2009 aufgelöst hat, ist das Verhältnis der Geschwister zerrüttet. Zuletzt wurden aber immer mehr Gerüchte laut, dass die beiden sich wieder zusammenraufen wollen. Doch Liam muss auch ganz unglamouröse Dinge regeln – er ist in einen Nachbarschaftsstreit verwickelt!

Wie Mirror berichtet, ist in der Nachbarschaft des Musikers in London ein knallharter Streit entbrannt. Gegenstand davon sind wohl die unter Denkmalschutz stehenden Bäume rund um sein 4,5 Millionen-Euro-Haus: Liam soll gezwungen worden sein, die Äste auf eigene Kosten zu beschneiden. "Liams Leben war früher ein aufregender Wirbelwind und jetzt ist es ein bisschen langweilig geworden. Ein Nachbar hat sich über seine überhängenden Bäume beschwert und er musste die Erlaubnis einholen, sie zurückzuschneiden", berichtet ein Insider.

In den letzten Monaten sei im Leben des Sängers sowieso nicht viel los: Liam hatte doppelt an der Hüfte operiert werden und deshalb die Füße hochlegen müssen. Der Künstler ist an schwerer Arthritis erkrankt. "Ich habe mich untersuchen lassen und meine Knochen sind zerquetscht", hatte er Mojo von seinen gesundheitlichen Beschwerden erzählt.

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Getty Images Liam Gallagher, ehemaliges Oasis-Mitglied

Getty Images Liam Gallagher im November 2019 in Sevilla

