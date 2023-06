Insider behauptet: Oasis-Comeback soll 2025 gefeiert werden!

Wird hier etwa bald ein Comeback gefeiert? Noel (56) und Liam Gallagher (50) hatten 1991 die Band Oasis gegründet – und das auch ziemlich erfolgreich. Insgesamt verkauften sie über 80 Millionen Tonträger weltweit. 2009 war jedoch alles vorbei und die Band löste sich auf. Seitdem war das Verhältnis der beiden Brüder etwas schwierig, doch in den letzten Monaten häuften sich die Anzeichen für eine mögliche Reunion. Angeblich soll das Oasis-Comeback 2025 stattfinden!

Das Ereignis soll im Etihad Stadion in ihrer Heimatstadt Manchester stattfinden. "Liam liebt Fußball, und ein Wiedersehen mit der Band in seinem Lieblingsstadion wäre ein wahr gewordener Traum", plaudert ein Insider gegenüber The Sun aus. Es sei zwar noch sehr früh, doch wenn alle ehemaligen Bandmitglieder zustimmen würden, könne Musikgeschichte geschrieben werden.

Erst im April machte eine anonyme Quelle gegenüber Mail Online weitere Hoffnungen auf eine Reunion der Gruppe. "Noel und Liam stehen hinter verschlossenen Türen in Kontakt. Sie gehen kleine Schritte aufeinander zu, um sich zu treffen und ihre Beziehung wiederherzustellen", behauptete der Insider. Es gäbe viel verlorene Zeit aufzuholen, doch ein zeitnahes Treffen soll wohl stattfinden.

Anzeige

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

Anzeige

Getty Images Noel Gallagher im März 2016 in São Paulo

Anzeige

Getty Images Noel und Liam Gallagher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de