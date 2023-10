Mit oder ohne Noel: Liam Gallagher will 2024 Oasis-Reunion

Ist eine Reunion vielleicht doch in Sicht? Noel (56) und Liam Gallagher (51) wurden in den 1990er-Jahren mit ihrer Band Oasis weltberühmt. Vor einigen Jahren zofften sich die Brüder allerdings und machen seitdem getrennt voneinander Musik. Nun gibt es aber wieder ein kleines bisschen Hoffnung auf eine Wiedervereinigung: Liam will nächstes Jahr Oasis-Songs live performen – mit oder ohne Liam!

"Liam ist überzeugt, dass er die Magie des ersten Oasis-Albums wiederherstellen kann, egal ob Noel mit ihm auf der Bühne steht oder nicht", verrät jetzt ein Insider The Sun. Nächstes Jahr wolle Liam nämlich auf große Tour gehen und das erfolgreiche Album "Definitely Maybe" komplett spielen, da es nächstes Jahr 30 Jahre alt wird. In der Vergangenheit hat der Brite bereits immer wieder Oasis-Songs performt, was das Publikum immer sehr begeistert.

Schon vor einigen Monaten gab es einen kleinen Lichtblick im jahrelangen Gallagher-Streit: Die "Wonderwall"-Stars haben nämlich wieder Kontakt! "Noel und Liam stehen hinter verschlossenen Türen in Kontakt. Sie gehen kleine Schritte aufeinander zu, um sich zu treffen und ihre Beziehung wiederherzustellen", gab ein Insider gegenüber Daily Mail zu. Sie wollen nach und nach die vergangenen Jahre aufarbeiten.

Getty Images Noel und Liam Gallagher

Getty Images Liam Gallagher, Musiker

REX FEATURES LTD. Oasis bei einem Konzert im Jahr 1994

