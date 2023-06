Liam Gallagher verschiebt seine Hochzeit wegen Hüftoperation

Er muss sich noch etwas schonen! Liam Gallagher (50) war bereits zwei Mal verheiratet. Nachdem die beiden Ehen mit Patsy Kensit und Nicole Appleton (48) in die Brüche gegangen waren, verliebte sich der Oasis-Sänger in Debbie Gwyther. Seit 2019 sind die zwei verlobt, ihre Traumhochzeit sollte eigentlich auch schon stattgefunden haben. Doch Liams starke Hüftprobleme haben dem Paar offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht – die Trauung wurde wegen seiner Gesundheit verlegt!

Wie ein Insider nun gegenüber The Sun berichtet, sollte die Hochzeit bereits vergangenen Monat stattfinden. Jedoch hätten der 50-Jährige und seine Liebste beschlossen, die Feier zu verschieben. Seine Hüfte, die ihn schon seit Monaten plagt, sei der Grund dafür: "Liam erholt sich immer noch von seiner Hüftoperation und möchte in Topform sein, wenn er sich zum dritten Mal das Jawort gibt."

Die große Party sollte laut dem Informanten in Italien am Comer See stattfinden. Dorthin seien Liam und Debbie aber trotzdem zum Zeitpunkt der geplanten Hochzeit gefahren. "Anstatt die ganze Sache auf Eis zu legen, haben Liam und Debbie beschlossen, ihre Hochzeit in einen Urlaub zu verwandeln", gibt die Quelle preis.

Getty Images Liam Gallagher, Juni 2022

Getty Images Liam Gallagher im Februar 2022

Getty Images Liam Gallagher, Musiker

