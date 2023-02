Liam Gallagher unterzog sich nun doch einer Hüftoperation

Hoffentlich geht es ihm jetzt besser! Der Musiker Liam Gallagher (50) wurde mit seiner Band Oasis international erfolgreich. Mittlerweile ist der Sänger 50 Jahre alt und sein Körper zeigt erst Abnutzungserscheinungen. Im April vergangenen Jahres berichtete er, dass er sich wegen Hüftproblemen einer OP unterziehen müsste – doch damals sagte er, er würde lieber im Rollstuhl sitzen, als sich unters Messer zu legen. Doch nicht mal ein Jahr später hat Liam die Operation hinter sich gebracht.

"Guten Morgen Rastas, ich hatte letzte Woche meine Hüftoperation und alles ist gut verlaufen", äußerte sich der Sänger laut dem amerikanischen Magazin The Sun in den sozialen Netzwerken dazu. Gleichzeitig habe er sich bei den Ärzten bedankt: "Ein großes Lob an das A-Team, das uns sicher und gesund nach Hause gebracht hat." Ein Fan war wohl besorgt, dass die OP Liam seinen eleganten Gang gekostet haben könnte – doch er antwortete, dass er seinen Physiotherapeuten seine Gangart in alten Videos studieren ließe, damit sich daran nicht verändere.

Da sich der Sänger "halb neu" fühle, wird eine Reunion von Oasis eventuell wahrscheinlicher. Seit Noel Gallaghers (55) Trennung von seiner Frau scheinen sich die Brüder und Ex-Bandmitglieder wieder blendend zu verstehen.

Getty Images Liam Gallagher im Juni 2022

MEGA Liam Gallagher im September 2018

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

