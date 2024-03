Süße Neuigkeiten: "X Factor"-Star Marcus Collins ist verlobt

Marcus Collins hat besonders freudige Neuigkeiten zu verkünden! Der X Factor-Star wird bald vor den Traualtar treten. Dies verrät der Sänger auf seinem Instagram-Account mit einigen Schnappschüssen, auf denen er und sein Partner Colm Tracey ihre Hände präsentieren, an denen jeweils zwei Ringe glänzen. Zudem zeigt er einige Fotos einer Party, bei der er mit seinen Freunden und seinem Liebsten auf sein Liebesglück anstößt. "Ich möchte einen Toast aussprechen!", kommentiert der Musiker seinen Beitrag und fügt ein Emoji eines Verlobungsringes hinzu.

In der Kommentarspalte des Beitrags häufen sich die Glückwünsche von Fans und Freunden. Unter den Gratulanten befindet sich unter anderem auch die "X Factor"-Bekanntheit Jade Thirlwall (31), die ihm auf Spanisch alles Gute wünscht. Zahlreiche begeisterte Fans äußern sich zudem zur Verlobung des 35-Jährigen. "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch beide!", schwärmt beispielsweise einer seiner Bewunderer, und ein weiterer stimmt zu: "Ah, Glückwunsch an euch beide!"

Obwohl Marcus derzeit nicht glücklicher sein könnte, musste der Beau im vergangenen Monat einen schweren Verlust verkraften. Sein einstiger Partner Robin Windsor (✝44) verstarb plötzlich. Er und der Strictly Come Dancing-Star waren für rund 18 Monate ein Paar und trennten sich bereits vor einigen Jahren. Anlässlich des Todes seines Ex-Freundes äußerte sich die TV-Bekanntheit auf Social Media mit rührenden Zeilen: "Die Welt ist gerade viel weniger glitzernd geworden. Robin, du wurdest so geliebt."

Anzeige Anzeige

marcuscollinsuks Marcus Collins und sein Verlobter präsentieren ihre Verlobungsringe

Anzeige Anzeige

Instagram / marcuscollinsuk Robin Windsor und Marcus Collins

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Neuigkeit, dass sich Marcus verlobt hat? Toll! Ich freue mich riesig für die beiden. Na ja. Ich bin nicht so ganz begeistert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de