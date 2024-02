Plötzlicher Tod des Ex: Marcus trauert sehr um Robin Windsor

Er erweist ihm die letzte Ehre! Marcus Collins und Robin Windsor hatten sich vor einigen Jahren kennen und lieben gelernt. Der X Factor-Finalist und der Strictly Come Dancing-Profi waren 18 Monate lang in einer Beziehung gewesen, bevor sie 2015 das Liebes-Aus bestätigten. Die Nachricht über den plötzlichen Tod seines ehemaligen Partners hat den Briten offensichtlich mitgenommen. Im Netz zollt Marcus seinem Ex Robin Tribut!

Auf Instagram veröffentlicht der Sänger einige Aufnahmen mit seiner einstigen Liebe. Auf den Fotos liegen sich die beiden freudestrahlend in den Armen. "Die Welt ist gerade viel weniger glitzernd geworden. Robin, du wurdest so geliebt", trauert Marcus unter dem Beitrag. In den Kommentaren zum Post bekunden zahlreiche Fans ihr Beileid.

Die von Robin gegründete Organisation für Standard- und Lateintänze "Burn The Floor" bestätigt den Tod des 44-Jährigen. "Er hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen, die nie gefüllt werden kann, aber unsere wunderbaren Erinnerungen werden für immer bleiben", heißt es laut The Sun in dem Statement.

Instagram / marcuscollinsuk Marcus Collins, Sänger

Instagram / marcuscollinsuk Robin Windsor und Marcus Collins

Getty Images Robin Windsor, Tänzer

