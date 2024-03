"Panik": Victoria Beckham hat Angst vor ihrem 50. Geburtstag

Victoria Beckhams (49) 50. Geburtstag steht vor der Tür! Am 17. April dieses Jahres wird das ehemalige Spice Girl seinen Ehrentag feiern. Mit dem Gedanken an ihren bevorstehenden Geburtstag fühlt sich die Designerin jedoch anscheinend gar nicht wohl, wie ein Insider gegenüber Ok! jetzt preisgibt. "Victoria hat Panik und fühlt sich nicht bereit dafür", erklärt die interne Quelle. "Sie hasst die Tatsache, dass sie 50 sein wird", macht der Insider deutlich. Ihr Ehemann David Beckham (48) versuche jedoch, der Sängerin die Angst vor dem Älterwerden zu nehmen. "David hat ihr gesagt, dass sie nichts dagegen tun kann. Also muss sie es einfach annehmen, was sie auch versucht", berichtet der Informant.

Laut der Quelle sei ein großer Faktor für Victorias Angst, der Druck jung auszusehen. Als Frau in der Öffentlichkeit verspüre sie diesen besonders. "Sie kennt den Druck, der auf Frauen lastet, nicht alt auszusehen", erläutert der Informant. "Victoria hat das Gefühl, dass er bei ihr zehnmal so groß ist", betont der Insider. Die Designerin fühle sich verpflichtet, ihrer Rolle als Modeikone auch im höheren Alter noch gerecht zu werden. "Sie weiß, dass sie für 50 fantastisch aussieht, aber da bleibt immer noch die Angst", so der Informant.

Auch ihre teilweise schon volljährigen Kinder sind anscheinend ein Grund für ihre Geburtstagsbedenken. "Die Kinder werden alle erwachsen und haben ihr eigenes Leben. Victoria sehnt sich nach der Zeit, als sie alle noch jung waren", heißt es in dem Interview mit Ok!. "Sie weiß auch, dass sie irgendwann in naher Zukunft Großmutter sein wird, da Brooklyn (25) und Nicola (29) unbedingt eine Familie gründen wollen", gibt die Quelle preis. Die Tatsache, Großmutter zu werden, bereite der Designerin große Kopfschmerzen. "Sie will unter keinen Umständen Oma genannt werden. Ihrer Meinung nach ist sie selbst noch im Alter, in dem sie Kinder bekommen könnte", so der Informant.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr Victorias Bedenken bezüglich ihres 50. Geburtstags? Ja! Ich denke, diese Zahl macht vielen ein wenig Angst. Es geht. Es ist doch eigentlich ein schöner Anlass! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de