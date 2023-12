Ein Kind fehlt! Die Beckhams feiern frühes Weihnachtsfest

Familie Beckham genießt schon einen Tag früher die feierliche Stimmung. David (48) und Victoria (49) sind stolze Eltern von vier Kindern. Ihr ältester Sohn Brooklyn (24) ist sogar bereits verheiratet – seit 2022 ist Nicola Peltz-Beckham (28) offiziell die Frau an der Seite des Fotografen. Im vergangenen Jahr genoss das Liebespaar die Weihnachtstage nicht mit der Familie. In diesem Jahr sieht das aber anders aus: Die Beckhams sind schon für den Heiligabend zusammengekommen – doch statt Brooklyn fehlt ein anderer Sohn!

Auf Instagram teilt Victoria am 23. Dezember schon ein Foto, das die Familie vor dem Tannenbaum zeigt. Mit glücklichen Gesichtern strahlen sie in die Kamera, während sie alle passende Pyjamas tragen. Einer fehlt aber in der Runde: Sohn Romeo (21)! Das vermerkt auch seine Mama, die schreibt: "Santa kam schon früh nach Miami. Ich liebe euch alle so sehr – Romeo, wir vermissen dich!"

Vor den Feiertagen genoss die Familie auch schon einen Familienurlaub. Auf den Bahamas tanzten und feierten Victoria, Nicola, Harper (12) und Co. am Strand – ebenfalls ohne Romeo. Warum der Nachwuchsfußballer bei den Aktivitäten fehlte, ist nicht klar.

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, Weihnachten 2023

Anzeige

Getty Images Romeo Beckham, 2023

Anzeige

Wie findet ihr die Familienfotos der Beckhams vor dem Tannenbaum? Total süß! Nicht mein Geschmack, vor allem diese Partnerlooks... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de