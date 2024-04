Nach rund 13 Jahren: Cascada feiert Comeback mit neuem Album

Es ist rund 13 Jahre her, dass die Band Cascada das letzte Mal ein Album veröffentlichte. Jetzt hat das Trio um Natalie Horler (42), Manuel Reuter und Yann Pfeifer ganz besonders freudige Neuigkeiten für seine Fans: Sie feiern ihr musikalisches Comeback! "Ich bin so aufgeregt, weil es schon eine Weile her ist, dass ich ein ganzes Album gemacht habe!", verrät die Frontfrau gegenüber The Sun und plaudert aus, dass das neue Werk fast fertig sei. Dieses Mal liefere die Platte jedoch etwas ganz Anderes als die bisherigen Arbeiten der drei. Bei diesen interpretierten die Musiker mit Beats und Gesang Songs neu, die für sie geschrieben wurden. Jetzt schreibt Cascada seine Lieder erstmals selbst!

Die Nachricht von ihrem Comeback begeistert vor allem die Fans der Gruppe. Auf Instagram lassen einige Bewunderer ihrer Freude freien Lauf. "Oh mein Gott! Ich bin raste aus!", schwärmt ein Nutzer der Social-Media-Plattform und ein Weiterer kommentiert: "Wow! Ich kann es kaum glauben! Ich bin superaufgeregt!" Außerdem schreibt ein Dritter: "Schön, dass Cascada wieder Musik macht. Man hat ja leider lange nicht von ihnen gehört!"

Vor einigen Jahren wurde die Frontsängerin Natalie erstmals Mutter eines kleinen Mädchens: Jamie. Damals zog sich die Musikerin für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück und musste sogar mehrere Konzerte absagen. "Liebe Cascada-Fans, wir möchten bekanntgeben, dass Natalie bis Ende des Jahres keine Konzerte geben kann. Sie und ihr Ehemann erwarten in den nächsten Monaten ihr erstes Kind, und deswegen wird Natalie vorerst nicht auftreten können", hieß es damals in einem offiziellen Statement auf Facebook. Nun dürfen sich Fans aber bald auf neue Musik der "Everytime We Touch"-Interpretin freuen.

Instagram / cascada_official Natalie Horler, Sängerin von Cascada

Instagram / cascada_official Natalie Horler, Sängerin von Cascada

