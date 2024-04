Neue TV-Doku: Deutsche Promis packen über ihr Vermögen aus!

Ist das Leben deutscher Promis wirklich so glamourös und einfach, wie es auf den ersten Blick in den sozialen Medien und im Fernsehen dargestellt wird – oder ist es tatsächlich eher mehr Schein als Sein? Die neue Sat.1-Dokureihe "Über Geld spricht man doch!" möchte das aufklären. Dort packen deutsche Stars wie Cora Schumacher (47), Lotto-Millionär Chico, Yvonne Woelke (44) und Eike Immel (63) über ihre Finanzen aus, zeigen, welches monatliche Budget ihnen zur Verfügung steht und wie sie damit über die Runden kommen. Zu sehen ist die vierteilige Dokureihe ab dem 22. April, immer montags um 20:15 Uhr.

Normalerweise sind die Finanzen der Stars tabu. In den meisten Fällen lässt sich nur vermuten, wie viel Schauspieler, Models oder Sänger wirklich im Porte­mon­naie haben – hin und wieder gibt es jedoch genauere Informationen über das Vermögen einiger Stars. So berichtete The Sun im Oktober vergangenen Jahres, dass Germany's Next Topmodel-Mama Heidi Klum (50) eines der vermögendsten Supermodels ist. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin häufte im Laufe ihrer Karriere ein Vermögen von knapp 150 Millionen Euro an – dank ihrer Erfolge als erster deutscher Victoria's Secret-Engel sowie mit diversen Magazinshootings und TV-Shows.

Auch über Taylor Swifts (34) finanziellen Status ist einiges bekannt. Die Popqueen hat in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Unter anderem mit ihrer Beziehung zu NFL-Star Travis Kelce (34), ihrer noch andauernden "The Eras"-Welttournee oder den unzähligen Auszeichnungen, die sie mithilfe ihres Gesangstalentes abgeräumt hatte. Laut Forbes darf sich die "Cruel Summer"-Interpretin seit Anfang des Monats nun auch als eine der "neuen Milliardäre" des Jahres 2024 bezeichnen. "[Taylor] ist die erste Musikerin, die allein durch ihre Songs und Auftritte ein zehnstelliges Vermögen aufgebaut hat", schrieb das Finanzmagazin.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

