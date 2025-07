Nach Stefans Story: Yvonne Woelke verteidigt ihre Reaktion

Es scheint weiterhin Ärger in der Welt von Stefan Braun und Iris Klein (58) zu geben. Nachdem Stefan kürzlich öffentlich über die Beziehungskrise mit Iris sprach und in diesem Zusammenhang auch gegen Peter Klein (58) austeilte, ließ eine Reaktion von Peter und seiner neuen Partnerin Yvonne Woelke (45) nicht lange auf sich warten. Besonders Yvonne gab sich kämpferisch und sah sich gleichzeitig mit harten Kommentaren im Internet konfrontiert. "Der Typ hätte doch gar nichts gesagt", so schrieb man ihr – eine Aussage, die sie vehement zurückwies: "Der Typ hat ja wohl was gesagt – und was der gesagt hat!", erklärte sie nachdrücklich in ihrer Instagram-Story.

Yvonne zeigte sich in ihrem Statement nicht bereit, die Kritik der Follower stillschweigend hinzunehmen. Was sie besonders ärgert, ist die Vermutung, dass sie und Peter für Stefans Beziehungsprobleme verantwortlich gemacht werden könnten. "Ich bin absolut nicht leise, ich bin laut, weil ich mir das nicht mehr gefallen lasse!", stellte sie klar. Laut Yvonne liege die Ursache für die Schwierigkeiten eindeutig nicht bei ihr oder Peter, sondern vielmehr bei Stefan selbst, dem sie vorwirft, nicht in der Lage zu sein, eine funktionierende Beziehung zu führen. Diese hitzige Auseinandersetzung treibt die wohl ohnehin schon aufgeheizte Stimmung nur weiter an.

Iris hat bislang keine weiteren Kommentare zu den Ereignissen abgegeben, doch das Schweigen kommt nicht überraschend. Stefan beteuerte vor Kurzem, dass er nach wie vor zu Iris stehe, egal wie es weitergehe. Währenddessen löschte sie sämtliche Paarfotos von ihrem Instagram-Profil, was darauf hindeutet, dass die Lage zwischen den beiden angespannt ist. Ihre Tochter Daniela Katzenberger (38), ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen, und ihre Familie dürften sich in dieser heiklen Situation um Iris sorgen. Der Konflikt zwischen den Beteiligten macht jedoch deutlich, dass hier noch lange keine Ruhe einkehren wird.

AEDT Yvonne Woelke, 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025