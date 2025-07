Cora Schumacher gedenkt verstorbenem Felix Baumgartner

Felix Baumgartner (✝56), der bekannte Extremsportler aus Österreich, ist tot. Der 56-Jährige verstarb am heutigen Donnerstag, dem 17. Juli 2025, bei einem tragischen Unfall beim Paragliding in Italien. Während eines Fluges verlor er offenbar die Kontrolle über das Fluggerät und stürzte ab. Jede Hilfe kam zu spät – die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Seine Fans sind geschockt, und die öffentliche Anteilnahme ist groß. Aus seinem Freundes- und Familienkreis hat sich bislang niemand zu seinem plötzlichen Tod geäußert. Allerdings meldete sich nun Reality-TV-Star Cora Schumacher (48) über ihre sozialen Netzwerke und gedachte ihm mit bewegenden Worten.

Cora, die durch ihre Ehe mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (50) bekannt wurde, zeigte in ihrer Instagram-Story ein Schwarz-Weiß-Bild des Verstorbenen. Dazu schrieb sie: "Ich werde nie vergessen, was wir geteilt haben. Du wirst für immer mein Sternenmann sein. Und du wirst immer dort oben sein – und im Himmel warten." Die beiden waren nie ein Paar, teilten aber offenbar eine besondere Verbindung, wie ihre emotionalen Abschiedsworte vermuten lassen.

Zuletzt ging der Extremsportler mit Mihaela Schwartzenberg durchs Leben. Seit 2014 waren die beiden ein Paar und lebten gemeinsam in der Schweiz. Immer wieder zeigte die Moderatorin ihre tiefe Verbundenheit zu Felix, nannte ihn in Interviews ihre "große Liebe". Auch Felix ließ keine Zweifel an seinen Gefühlen. "Sie ist die einzige Freundin in meinem Leben, die Liebe meines Lebens und die kluge, sexy Frau, von der ich immer geträumt habe – sie liebt mich wirklich, wie ich bin!", schwärmte er schon 2015 öffentlich auf Facebook und machte die Beziehung damit damals offiziell. Bislang äußerte sich Mihaela nicht zu dem tragischen Verlust – ebenso wenig wie Felix' frühere Partnerinnen, Nicole Öttl und Gitta Saxx (59).

Collage: Getty Images, Dominik Bindl / Freier Fotograf / Getty Images Collage: Cora Schumacher und Felix Baumgartner

Getty Images Felix Baumgartner, Juni 2013

