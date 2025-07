Yvonne Woelke schießt nach Event gegen Patricia Blanco

In der glamourösen Welt des Reality-TVs ist ein neuer Streit entbrannt: Patricia Blanco (53) sorgte auf einem Event, das sie vor wenigen Tagen besuchte, für Furore, als sie in ihrer Instagram-Story etliche Gäste – darunter auch ihre Reality-Kollegin Yvonne Woelke (45) – beleidigte. Patricia filmte sich dabei nicht nur selbst, sondern teilte die Clips auch stolz mit ihrer Community. Yvonne wollte sich diese öffentliche Anfeindung nicht gefallen lassen und reagierte prompt mit einer scharfen Antwort auf Social Media. "Ihr fragt mich, was ich von der Dame in Blau halte? Ehrlich? Es ist weniger unterhaltsam als einfach nur traurig", erklärte sie.

In ihrer eigenen Instagram-Story schoss Yvonne scharf gegen Patricia zurück und machte dabei keinen Hehl aus ihrer Meinung: "Auf einem öffentlichen Event andere Menschen zu beleidigen, sich dabei selbst zu filmen und das dann auch noch stolz bei Instagram hochzuladen - das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Das ist nur dumm." Besonders störte sie sich daran, dass Patricia nicht nur sie direkt attackierte, sondern auch wildfremde Menschen in ihren Tiraden erwähnte. Yvonne beschrieb ihre Reality-Kollegin außerdem als jemanden, der online eine große Klappe habe, im direkten Kontakt jedoch still bleibe und ihren Manager vorschicke. "Am Ende bleibt eigentlich nur Mitleid", schließt Yvonne ihre Ansprache.

Beide Frauen gehören zu den bekannten Gesichtern der deutschen Unterhaltungsszene und haben in der Vergangenheit immer wieder für private Schlagzeilen gesorgt. Während Yvonne durch ihre turbulente Beziehung zu Iris Kleins (58) Ex-Mann Peter (58) in der Kritik stand, machte Patricia zuletzt mit einem neuen Tattoo von sich reden.

Instagram / patriciablancoofficial, Instagram / yvonnewoelke Collage: Patricia Blanco und Yvonne Woelke

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025