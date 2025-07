Jetzt schießt auch Yvonne Woelke gegen Stefan und Iris Klein

Flammt jetzt etwa eine alte Fehde wieder auf? Iris Klein (58) und ihr Partner Stefan stecken allem Anschein nach in einer Krise. Eine, die damit eher wenig Mitleid hat, ist Iris' Erzfeindin Yvonne Woelke (45), die neue Partnerin ihres Ex Peter Klein (58). Die TV-Bekanntheit lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und lästert bei Instagram ordentlich über die beiden. Auslöser war ein erstes Statement von Stefan, in dem er erklärte, Iris habe aufgrund der zerbrochenen Beziehung zu ihrem Ex-Mann Vertrauensprobleme. Das kann Yvonne nicht unkommentiert lassen: "Am frühen Morgen muss man sich so eine Scheiße anhören von dem Jammerlappen. Aber er hat ja schon gut gelernt. Immer schön alles auf andere schieben. Und immer schön alles öffentlich machen, der kleine Star."

Vor allem, dass Stefan seine Beziehungsprobleme auf das Ehedrama mit Peter zurückführt, scheint Yvonne sauer aufzustoßen. Immerhin begann alles mit einer angeblichen Affäre ihrerseits mit Peter, als die beiden als Begleitpersonen mit nach Australien zum Dschungelcamp reisten. "Ich wusste gar nicht, dass der Typ auch in Australien war", schimpft die 45-Jährige weiter. Aus ihrer Sicht scheint die Auseinandersetzung vor allem peinlich zu sein: "Was für ein Waschlappen. Wie peinlich bist du eigentlich? Jetzt auf Mitleid machen, das ist so unsexy! Ich kotze gleich." Stefan und Iris ließen Yvonnes Schimpftirade aber bisher unkommentiert.

Die Liebeskrise von Stefan und Iris hatte sich zunächst nur durch ein unter Influencern eindeutiges Signal angedeutet: Die Pärchenbilder waren vom Instagram-Profil der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin verschwunden. Während Iris sonst aber schweigt, versuchte Stefan es mit ein wenig Aufklärung für die Fans. "Ich weiß, ich habe ein reines Gewissen, ich tue nichts, was nur ansatzweise meine Loyalität infrage stellen würde, und ich stehe zu tausend Prozent zu dieser Frau – egal, ob unsere Beziehung endet oder nicht", stellte er klar. Trotzdem scheint es derzeit ein unsicheres Vertrauen auf Iris' Seite zu geben: "Aktuell zweifelt man an mir. Aufgrund der Vergangenheit und der Eskapaden, die ein gewisser Ex von ihr fabriziert hat, mit Lügengeschichten und was weiß ich."

AEDT, Nicole Kubelka / Future Image Collage: Yvonne Woelke, Stefan Braun und Iris Klein

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024