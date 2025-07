Das hält Ralf Schumacher von Coras Parodie auf seine Werbung

Cora Schumacher (48) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen: In einem neuen Werbespot der Autovermietung Sixt nimmt die Reality-TV-Darstellerin ihren Ex-Mann Ralf Schumacher (50) humorvoll aufs Korn. Sie parodiert dessen bekannten Werbespot, in dem er den Satz "Hey! Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist?" sagt. Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer reagiert gelassen und zeigte sich im Interview mit RTL sogar amüsiert über die gelungene Persiflage seiner Ex-Frau.

"Ich finde es schön anzuschauen und sie hat es toll gemacht", erklärte der 50-Jährige gegenüber dem Sender und lobte auch die Kreativität des Autovermieters, die er als innovativ bezeichnete. Unterstützung erhält Ralf dabei von seinem Partner Étienne, der sich ebenfalls positiv äußerte. Nach einem turbulenten Jahr, in dem vor allem Ralfs öffentlich gemachtes Coming-out für Spannungen gesorgt hat, zeigt der ehemalige Formel-1-Star nun, dass er Humor besitzt.

Cora hingegen scheint ihr Comeback in vollen Zügen zu genießen. Nach einer schwierigen Zeit, die von einer neunjährigen Ehe und einer dramatischen Therapiephase geprägt war, zeigt sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nun selbstbewusster denn je. In ihrem neuen Werbespot trägt sie sogar ein Outfit, das an Ralfs bekannten Look erinnert: Einen orangefarbenen Pullover kombiniert mit einer hellen Hose. Mit ihrem Comeback beweist Cora nicht nur Humor – sondern auch, dass sie bereit ist, Leichtigkeit und Spaß wieder in ihren Alltag zu integrieren.

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2007

Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im August 2024