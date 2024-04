Casting-Marathon: Diese GNTM-Kandidaten räumen richtig ab!

Bei Germany's Next Topmodel gibt es diese Woche einige Jobs zu gewinnen. Aus dem anstrengenden Casting-Marathon gehen ein paar Kandidaten als Sieger heraus. Im ersten Wettstreit geht es um eine Rolle in einem Musikvideo von Mike Singer (24). Dazu müssen die Models vortanzen, während der "Mehr von Dir"-Interpret höchstpersönlich ihre Tanzskills beurteilt. Dabei fällt dem Popstar besonders Marvin auf. "Er hat so eine Lebensfreude ausgestrahlt", schwärmt der Sänger. Zusätzlich zu dem Male-Model bekommt die angehende Förderlehrerin Xenia Tsilikova einen Job.

Im zweiten Casting geht es um drei Jobs in einer Modenschau von Samuel Gärnter. Dabei können Kadidja, Aldin und Marvin den Designer von sich überzeugen und werden von ihm für den Laufsteg ausgewählt. Die GNTM-Fans auf X freuen sich total für den Bielefelder Studenten. "Marvin räumt ab heute", schreibt ein User begeistert. Die andere Doppelsiegerin der Folge ist Kadidja. Sie schafft es, einen Platz im Editorial Shooting für das Sleek Magazine zu ergattern. Mit ihr darf sich Maximilian freuen, auch der Content Creator aus Berlin überzeugt im Test.

Ist Kadidja jetzt schon die Favoritin der Staffel? Schon den ersten Job gewann die Krankenpflegerin. Beim Shooting mit Emmi Caffè Latte überzeugten sie und Kandidat Aldin. "Kadidja und Aldin sind für uns eine echte Überraschungstüte. Es ist mega", pries der Kunde sie. Die Wienerin konnte ihr Glück kaum fassen, doch im Netz häufen sich die positiven Meinungen zu der Beauty. "Kadidja, die Job-Königin. Fühlt sich richtig an!", schreibt ein Fan auf X.

ProSieben/Michael de Boer Marvin, GNTM-Teilnehmer 2024

ProSieben / Michael de Boer Kadidja, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

