Unfall am Set: GNTM-Julian verletzt sich beim Strandausflug!

Bei Germany's Next Topmodel kommt es diese Woche in den ersten Minuten zu einem kleinen Zwischenfall! Julian, sein Zwillingsbruder Luka, Armin und Linus wollen die Sonne Kaliforniens genießen und wo ist das am besten möglich? Natürlich am Strand! Dort angekommen, wird der Football ausgepackt und die Jungs fangen an, sich den Ball hin und her zu werfen. Linus scheint dabei etwas zu viel Kraft zu haben und passt ihn Julian zu. Dieser fängt ihn zwar, aber muss dafür seinen kleinen Finger opfern. "Ich habe meinen Finger angeschaut und dachte: Oh F*ck! Ich glaube, der ist nicht ausgerenkt. Ich glaube, der ist gebrochen", stellt der Zwilling entsetzt fest.

Und tatsächlich! Nach dem Unfall gehen alle gemeinsam zum Arzt, der dann den Bruch feststellt. "Die haben ein Röntgenbild gemacht und der ist halt gebrochen, dreifach durchs Gelenk", berichtet Julian geknickt. "Es ist jetzt unsicher, ob man das richten kann und es dann gut zusammenwächst oder ob es operiert werden muss", fügt der 24-Jährige bedrückt hinzu. Der dreifache Bruch wird bis zur Entscheidung, ob operiert werden muss oder nicht, erst mal mit einer Schiene stabilisiert. Ist das jetzt Julians GNTM-Aus?

Während die anderen schon über den Laufsteg laufen, stellt Julian sich bei einem Chirurgen vor, der über alle weiteren Schritte entscheidet. Der Arztbesuch scheint für den 24-Jährigen sehr emotional und schmerzhaft zu sein, denn bei seiner Erklärung, wie es zu dem Bruch kam, bricht er beinahe in Tränen aus. Dann endlich kann Julian aber aufatmen – der Arzt gibt Entwarnung! "Er hat gesagt, dass er erst mal nicht operieren möchte", erzählt das Nachwuchsmodel sichtlich erleichtert. Dennoch muss er sich kommende Woche erneut beim Arzt vorstellen: Sollten sich die Knochenstücke bis dahin bewegt haben, muss Julian doch noch operiert werden. Aber erst einmal schaut er positiv in die Zukunft!

ProSieben/Richard Hübner Julian auf dem GNTM-Catwalk in einem Look von Marina Hoermanseder

Instagram / julianandluka Julian und Luka, GNTM-Kandidaten

