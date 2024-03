Diese GNTM-Models räumen den ersten Job der Staffel ab!

Seit einigen Wochen sucht Heidi Klum (50) bei Germany's Next Topmodel das schönste Mädchen und den schönsten Jungen Deutschlands. In der aktuellen Folge der beliebten Modelshow wartet auf die Kandidaten eine besondere Überraschung: Still und heimlich veranstaltet die Modelmama ihr erstes Casting – und zwar mit Emmi Caffè Latte. Letztendlich fällt die Wahl auf Aidin und Kadidja! "Es ist eine richtige Ehre. Ich kann es gar nicht in Worten fassen", freut sich die Beauty.

Vor der Kamera legen die beiden eine Megaperfomance hin. "Wir matchen von der Energie. Die anderen werden, wenn sie das sehen, neidisch sein", strahlt Aidin während des Shootings. "Kadidja und Aldin sind für uns eine echte Überraschungstüte. Es ist mega", freut sich zudem der Kunde. Auch auf X sind die Zuschauer von der Wahl begeistert. "Okay, nicht die schlechteste Wahl" oder "Sehr cool, dass Leute mit bisher wenig Screentime gewonnen haben", schreiben etwa zwei User auf der Social-Media-Plattform. Bei den Nachwuchsmodels in der Villa macht sich hingegen Unmut breit. "Ich hätte auch gern Job gehabt", gibt unter anderem Jermaine geknickt zu.

Das heimliche Casting ist aber nicht das einzige Highlight der heutigen Sendung: Auch steht für die Nachwuchsmodels das Sedcard-Shooting an! Dabei dürfen sich die Zuschauer auf ein altbekanntes Gesicht freuen: Christian Anwander! "Ich freue mich unheimlich, wieder bei 'Germany's Next Topmodels' dabei zu sein", erklärt Christian. Es bleibt abzuwarten, ob die Mädels und Jungs die Erwartungen des Fotografen und der Modelmama erfüllen können...

ProSieben / Michael de Boer Aldin, GNTM-Kandidat 2024

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

