Nach Shooting-Zoff: Wie steht GNTM-Mare heute zu Lucas?

In der vergangenen Woche stand bei Germany's Next Topmodel das Unterwasser-Shooting an, bei dem die Models ihre Partner selbst auswählen mussten. Während Lucas sich direkt Mare schnappen wollte, war die überhaupt nicht begeistert von ihrem Partner. Letztendlich arbeiteten sie zusammen und Lucas kritisierte dann auch noch die Leistung seiner Partnerin. Gibt es nun böses Blut? Im Promiflash-Interview verrät Mare: "Es gab nie Bad Vibes, das war wirklich nur der Schnitt, der das so ein bisschen schlecht dargestellt hat."

Weil Mare so sehr Angst vor dem Wasser gehabt habe, könne sie es sogar verstehen, dass Lucas einen Nachteil gewittert habe. "Aber dennoch war er die ganze Zeit total einfühlsam und hat mir geholfen. Eigentlich war es gar nicht so, dass wir so feindselig waren, wie es dann am Ende rüberkam", stellt die Beauty im Gespräch mit Promiflash klar. Lucas habe ihr beim Shooting immer geholfen: "Ohne ihn hätte ich gar nichts geschafft. Könnte ich noch mal die Zeit zurückspulen, dann würde ich mich sofort für ihn entscheiden."

Dass Lucas im Gegensatz zu Mare weitergekommen ist, scheint sie nicht zu stören: "Wenn es jemand verdient hat, dann er! Weil er wirklich all seine Energie an dem Tag nur in mich investiert hat. Ich finde, er hat es voll verdient." Nur, weil beide Tattoo-Models sind, hätte sie anfangs nicht mit Lucas shooten wollen.

ProSieben / Sven Doornkaat "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten Lucas und Mare

ProSieben/Richard Hübner Mare Cirko, GNTM-Kandidatin

