Mare Cirko erkrankte während GNTM an einer Lungenentzündung!

Mare Cirko packt über ihre Zeit bei Germany's Next Topmodel aus! Die Fotodesign-Studentin erkrankte an einer Lungenentzündung und musste sogar ins Krankenhaus. Aufgeben kam für sie aber nicht infrage. Im Gespräch mit Promiflash berichtet sie von den Ratschlägen der Mediziner: "Die Ärzte meinten, dass ich mich erholen sollte. Sobald die Kameras weg waren, bin ich immer direkt schlafen gegangen. Ansonsten meinten sie einfach, dass ich auf mich selbst achten soll. Solange ich mich so fühle, als ob ich mitmachen könnte, passt es." Doch dann stand ausgerechnet ein Unterwasser-Shooting auf dem Plan...



