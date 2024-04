Frank ist nach "Bauer sucht Frau International"-Aus verliebt

Frank hat die große Liebe offenbar auch ohne Bauer sucht Frau International gefunden. Der Olivenfarmer hatte in der von Inka Bause (55) moderierten Kuppelshow auf seinen Mister Right gehofft. Doch der Dreh seiner Hofwoche fiel ins Wasser: Er wird also nicht in der sechsten Staffel zu sehen sein. Gegenüber Promiflash verrät der Autor, dass er mittlerweile aber trotzdem glücklich vergeben ist: "Mein jetziger Freund hatte mich unabhängig von der Sendung per Facebook angeschrieben und mir gleich gesagt, dass er keinerlei Öffentlichkeit will. Und dass er beruflich fest in Deutschland verankert ist, also nicht der Mann an meiner Seite auf Korfu werden könnte." Eine Teilnahme an dem TV-Format wäre für ihn nicht infrage gekommen.

Frank und sein Partner hatten am Ende abgemacht, sich nach der geplanten Hofwoche zu treffen. "Als die dann verschoben wurde, lag der kommende Dreh wie ein Schatten über uns. Schließlich kam die Absage. Da bin ich zu ihm geflogen und es fühlte sich alles frei und richtig an", erinnert sich der Wahl-Grieche. Seitdem ist er auch offiziell mit seinem Freund zusammen.

Dass er jemanden nach der Hofwoche kennenlernen möchte, teilte Frank auch der Produktion mit: "Die Produktion hatte ein Problem damit, dass ich nach der geplanten Hofwoche jemanden treffen wollte. Ich habe das nicht verstanden, da ich ja keine Fernbeziehung suchte, sondern jemanden hier an meiner Seite." Das sei auch mit seinen Bewerbern abgeklärt gewesen. Diese hätten somit sogar bessere Voraussetzungen gehabt, wenn für sie ein Umzug infrage gekommen wäre – anders als bei seinem jetzigen Freund. Im Endeffekt sei die Hofwoche aber aus produktionstechnischen Gründen abgeblasen worden: "Es ist ja ein recht kleines Team, das die Staffel dreht. Das Ganze ist sehr aufwendig. Es kam dann einfach der Zeitpunkt, an dem es nicht mehr möglich war."

RTL "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Frank

Instagram / frankboxerherz Bauer Frank, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

