"Bauer sucht Frau International"-Abbruch: Ist Frank traurig?

Frank wurde als Bauer sucht Frau International-Kandidat vorgestellt – in der kommenden Staffel wird er aber nicht zu sehen sein. Zunächst wurde der Dreh seiner Hofwoche verschoben und dann komplett abgeblasen. Gegenüber Promiflash verrät der Olivernfarmer, dass er deswegen anfangs sehr verletzt gewesen sei: "Der Dreh des Porträts hatte einfach so viel Freude gemacht, dass ich mich extrem auf die Hofwoche gefreut hatte. Nun bin ich aber dankbar für die tolle Begleitung durch die Redaktionsleitung, für das gelungene Porträt, das gesendet wurde und die damit verbundenen Erfahrungen."

Die große Liebe hat Frank aber auch ohne die Sendung gefunden: "Mein jetziger Freund hatte mich unabhängig von der Sendung per Facebook angeschrieben und mir gleich gesagt, dass er keinerlei Öffentlichkeit will." Sie wollten sich nach dem Dreh der Hofwoche treffen – der 58-Jährige hatte sogar die Produktion darüber informiert. Da sein Freund Deutschland aufgrund seines Jobs nicht verlassen kann und Frank eigentlich keine Fernbeziehung wollte, hatte er sich trotzdem ins TV-Abenteuer stürzen wollen. "Mit den RTL-Bewerbern war das vorher abgeklärt, sie hätten also die besseren Voraussetzungen gehabt. Da zu der Zeit die Wetterbedingungen auf Korfu aber extrem problematisch waren, ich teils auch mit Bronchitis flach lag, willigte ich in eine Verschiebung ein", erklärt der Auswanderer.

Rückblickend hätte vielleicht aber auch alles so sein sollen: "Ich bin jetzt glücklich verliebt, was will ich mehr?" Ob er sich irgendwann noch mal auf die Reise einlassen würde, wisse er nicht. "Die ganze Produktion dauert viele Monate, da bleibt das Privatleben ja nicht stehen. Und ich kann nur authentisch und ehrlich sein, auch öffentlich", betont der Autor. Er hoffe und denke nun den Richtigen gefunden zu haben: "Und dass wir unseren gemeinsamen Weg finden werden."

Instagram / frankboxerherz Bauer Frank, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

