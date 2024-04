Nach Memoiren: Rebel Wilson will in Holzhütte untertauchen

Rebel Wilson (44) sorgt mit ihren Memoiren für viel Aufsehen. Sie gab bereits vor der Veröffentlichung bekannt, dass sie in einem Kapitel über einen männlichen Co-Star auspacken werde, den sie nur als "Arschloch" bezeichnet: Sacha Baron Cohen (52). Die Vorwürfe sorgten für Aufsehen im Netz – und eine Schlammschlacht der beiden Schauspieler. Doch wie die Pitch Perfect-Darstellerin befürchtet, könnte das Drama gerade erst beginnen. "Nach der Veröffentlichung werde ich mich wahrscheinlich für die nächsten acht bis zehn Jahre aus der Öffentlichkeit zurückziehen, weil ich in dem Buch so viel erzähle", scherzt sie jetzt und fügt hinzu: "Ich werde wahrscheinlich mit Ramona und dem Baby in eine Holzhütte ziehen oder so."

Rebel unterstellt dem Borat-Mimen unter anderem, von ihr verlangt zu haben, ihren Finger in seinen Po zu stecken. Sacha will diese Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen. Er veröffentlichte einen Clip vom Set, der nahelegt: Die von der Australierin beschriebene Situation könnte Teil des Drehbuchs des Films sein, an dem sie selbst mitgewirkt hat. Rebel zeigt sich entsetzt von der Veröffentlichung des Videos. Sie äußert sich gegenüber DailyMail: "Es ist ein Armutszeugnis, einen Teil dieser widerlichen Episode zu veröffentlichen, während alles, was davor geschah, weggelassen wird, einschließlich meiner entsetzten Weigerung, meinen Finger in SBCs Hintern zu stecken!" Er versuche lediglich, sie in ein schlechtes Licht zu rücken.

Der "Der Diktator"-Darsteller streitet die Vorwürfe vehement ab. "Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiches detailliertes Beweismaterial direkt widerlegt, darunter zeitgenössische Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von 'The Brothers Grimsby' anwesend waren", stellt sein Sprecher gegenüber TMZ klar.

