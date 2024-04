Scheidung und Vorwürfe: Sacha Baron Cohen zeigt ernste Miene

Im Leben von Sacha Baron Cohen (52) herrscht derzeit offensichtlich viel Chaos. Einerseits wurde gerade die Trennung von seiner langjährigen Ehepartnerin Isla Fisher (48) bekannt. Andererseits hat er mit schweren Anschuldigungen seiner einstigen Filmkollegin Rebel Wilson (44) zu kämpfen. Nun wird der Schauspieler erstmals seit Beginn dieser aufsehenerregenden Neuigkeiten in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf dem von Daily Mail veröffentlichten Schnappschuss wirkt er niedergeschlagen. Während er mit Sneakers, einer grauen Jeans, einem grünen Pullover und Hut auf dem Kopf durch die Straßen New Yorks spaziert, blickt er mit ernster Miene in die Kamera.

Sind unter vermutlich die aktuellen Schlagzeilen Schuld an seiner scheinbar schlechten Laune? Die Spekulationen, die sich um seine Trennung von der "Shopaholic"-Darstellerin drehen, bestimmen aktuell die Medien. Böse Zungen behaupten, die Anschuldigungen von der Pitch Perfect-Berühmtheit seien der Grund für das Ehe-Aus. Freunde von Isla erklärten jedoch gegenüber Daily Mail, dass sie wegen eines Schicksalsschlags ihr Leben grundlegend verändert habe. Nach dem Verlust ihres Vaters sei sie "absolut am Boden zerstört" gewesen und habe daraufhin begonnen, ihr Leben neu zu überdenken. Daraufhin kontaktierte sie ihre Anwälte, um die Scheidung von Sacha einzureichen.

In ihren neu erschienen Memoiren "Rebel Rising" packt die Australierin über ihre Erfahrungen in der Filmbranche aus – unter anderem über die Ereignisse am "The Brothers Grimsby"-Set mit Sacha, wobei sie sich nicht sonderlich wohlgefühlt habe. Nachdem Rebel keine Nacktszene mit ihrem Co-Star drehen wollte, habe er sie zu sich kommen lassen. "SBC rief mich über einen Produktionsassistenten zu sich und sagte, dass ich für eine zusätzliche Szene gebraucht werde. 'Okay, wir werden diese zusätzliche Szene drehen', sagte SBC", schreibt sie in ihrem Buch und fügt hinzu: "Dann zog er seine Hose runter. SBC erklärte sehr sachlich: 'Okay, jetzt möchte ich, dass du deinen Finger in meinen Arsch steckst'."

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen im Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was macht Sacha auf euch für einen Eindruck auf dem Schnappschuss? Ich finde er sieht wirklich sehr fertig aus. Er sieht doch ganz normal aus? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de