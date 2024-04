Nach Trennung von Sacha: Isla Fisher ohne Ring unterwegs

Das war es dann wohl wirklich. Die Schauspielerin Isla Fisher (48) und der Comedian Sacha Baron Cohen (52) gaben in der vergangenen Woche ihre Trennung bekannt. Nach Bildern, die The Sun vorliegen, wurde die Schauspielerin nun gesichtet. Es ist das erste Mal, seit der Bekanntgabe der Trennung des Hollywood-Paares. In ihrem blauen Kleid, mit einer weißen Jacke und der passenden Sonnenbrille spazierte die Australierin mit ihrem Hund im Norden Londons. Während Isla telefonierte, fiel vor allem ihr nackter Ringfinger auf – denn der Ehering fehlte! Die "Now You See Me"-Darstellerin scheint also mit ihrer Ehe wohl endgültig abgeschlossen zu haben.

Sacha und Isla gaben über Instagram bekannt, dass sie sich schon im vergangenen Jahr getrennt hatten. Die beiden teilten ein älteres Foto von sich in Tenniskleidung. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre dauerte, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieb die 48-Jährige und fügte hinzu: "Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir schätzen aufrichtig, dass ihr den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektiert."

Laut Daily Mail kriselte die Ehe der beiden schon seit einigen Jahren. Insider äußerten, dass der Schauspieler sich schwergetan hatte, als die Familie von England nach Sydney zog. Als im Januar 2023 Islas Vater verstarb, habe sie ihr Leben rekapituliert und einen Anwalt aufgesucht, um sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Aber auch der gegenwärtige Skandal zwischen Sacha und Rebel Wilson (44) soll ein empfindliches Thema gewesen sein. Eine Quelle erzählte The Sun, dass sich Isla für die Behauptungen in Rebels Buch sehr geschämt habe.

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher 2021

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

