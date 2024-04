Zwei Jahre vor Sacha-Trennung: Isla Fisher suchte Anwalt auf

Isla Fisher (48) soll bereits vor knapp zwei Jahren vor der Trennung von Sacha Baron Cohen (52) professionelle Beratung engagiert haben, die sie bei Scheidungsfragen unterstützt habe. Das verrät ein Insider aktuell gegenüber The Sun. "Isla wusste schon seit einiger Zeit, dass die Ehe am Ende war und hat nach einigen schwierigen Gesprächen mit Sacha die Entscheidung getroffen, einen Scheidungsanwalt zu konsultieren. Das war im Frühsommer 2022", meint die Quelle zu wissen. Bei der Verteidigung soll es sich um Fiona Shackleton handeln, die einen hervorragenden Ruf besitzt, was ihre Fähigkeiten betreffe.

Zum Schutz ihrer Kinder achte das Paar wohl darauf, dass der Prozess so freundschaftlich wie möglich ablaufe. Sollte sich dies ändern, wolle Isla durch ihre Anwältin sicherstellen, dass sie gründliche Abhilfe schaffe. Auch Noch-Ehemann Sacha soll sich die Unterstützung einer Promi-Rechtsberaterin geholt haben: Laura Wasser (55). Diese vertrat unter anderem Johnny Depp (60) bei seiner Trennung von Amber Heard und wirkte an der Scheidung von Angelina Jolie (48) und Brad Pitt mit.

Seine Trennung verkündete das einstige Paar vor wenigen Tagen auf Instagram: "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden." Bereits zu besagtem Zeitpunkt machten der "Borat"-Darsteller und die "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin"-Bekanntheit deutlich, dass sie eine öffentliche Schlammschlacht vermeiden wollen. "Wir haben unserer Privatsphäre immer Priorität eingeräumt und haben in aller Stille an dieser Veränderung gearbeitet", hieß es in dem Statement auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / islafisher Isla Fisher und Sacha Baron Cohen, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Isla und Sacha die Trennung ohne viel Drama abwickeln werden? Ja! Ich denke, dass das Ganze ruhig verlaufen wird. Nee, ich denke nicht, dass die Scheidung harmonisch ablaufen wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de