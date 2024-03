Rebel Wilson sollte Sacha Baron Cohen Finger in Po stecken

Rebel Wilson (44) packt in ihren Memoiren "Rebel Rising" über den US-Kommiker Sacha Baron Cohen (52) aus. In einem Auszug, der People vorliegt, schildert die 44-Jährige, dass sie sich am Set der gemeinsamen Serie "The Brothers Grimsby" nicht sonderlich wohlfühlte. Sie habe immer das Gefühl gehabt, dass sie Nacktszenen mit dem Schauspieler drehen soll – doch das wollte sie nicht. Das Ganze spitzte sich jedoch zu. "SBC rief mich über einen Produktionsassistenten zu sich und sagte, dass ich für eine zusätzliche Szene gebraucht werde. 'Okay, wir werden diese zusätzliche Szene drehen', sagte SBC. Dann zog er seine Hose runter. SBC erklärte sehr sachlich: 'Okay, jetzt möchte ich, dass du deinen Finger in meinen Arsch steckst'", schreibt sie in ihrem Buch.

Für die gebürtige Australierin war das damals zu viel. "Ich hatte jetzt Angst. Ich wollte da raus, also habe ich schließlich einen Kompromiss geschlossen: Ich gab ihm einen Klaps auf den Hintern und improvisierte ein paar Zeilen als die Figur", erklärt sie in ihren Memoiren weiter. Der Borat-Darsteller wehrte sich bereits vor wenigen Tagen gegen die Anschuldigungen. "Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiches, detailliertes Beweismaterial direkt widerlegt, darunter zeitgenössische Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von 'The Brothers Grimsby' anwesend waren", gab ein Sprecher des 52-Jährigen gegenüber TMZ bekannt.

Und Rebel? Die lässt sich derweil nicht einschüchtern. Bereits in ihrer Instagram-Story betonte sie, dass das Buch wie geplant veröffentlicht wird. "Mein Buch handelt nicht nur von diesem Typen, er hat lediglich ein Kapitel darin", beschwichtigt sie. Denn sie thematisiert unter anderem auch viele andere Dinge aus ihrem Privatleben, dass sie Jura studiert hat, ein Jahr in Afrika lebte und Geschichten über Schauspieler Brad Pitt (60) oder ihre Pitch Perfect-Co-Stars.

Getty Images Sacha Baron Cohen bei der Oscar-Verleihung 2021

Getty Images Rebel Wilson, 2023

