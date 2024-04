Ablenkung? Sacha Baron Cohen bei After-Show-Party zu Gast

Sacha Baron Cohen (52) geht es scheinbar nicht allzu schlecht! Vor wenigen Tagen machten der Schauspieler und seine langjährige Ehefrau Isla Fisher (48) ihre Scheidung bekannt. Zudem muss er sich aktuell mit schweren Anschuldigungen seiner einstigen Filmkollegin Rebel Wilson (44) auseinandersetzen. All das scheint der Borat-Star für einen Abend ausgeblendet zu haben: Wie Bilder, die People vorliegen, zeigen, war er am vergangenen Samstagabend bei der Afterparty der Saturday Night Live-Show in New York zu Gast. Er entschied sich für einen unauffälligen Look mit grauer Jeans, schwarzer Lederjacke und einer Kappe. Ob es dem Filmstar aktuell gut geht, ist kaum erkennbar – ein Lächeln trägt er jedoch nicht auf den Lippen.

Bei den anderen Gästen sah das allerdings ganz anders aus: Ebenfalls anwesend waren unter anderem der "Kindsköpfe"-Darsteller Chris Rock (59), Cindy Crawfords (58) Tochter Kaia Gerber (22), TikTok-Star Addison Rae (23) und auch die Profi-Basketballerin Caitlin Clark. Der Großteil von ihnen kam ihrem Gesichtsausdruck zufolge, gut gelaunt zu der Party. Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) waren die Gastgeber des Abends – der Barbie-Liebling und die "Oppenheimer"-Darstellerin sollen sich bei der After-Show-Party allerdings nicht mehr blicken gelassen haben.

Erst am Freitag wurde Sacha bei einem Spaziergang durch die US-amerikanische Metropole New York City gesichtet. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich erstmals nach der Veröffentlichung seiner Trennung wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Auf Daily Mail vorliegenden Schnappschüssen machte der Golden Globe-Gewinner einen bedrückten Eindruck. Während er durch die Straßen New Yorks schlenderte, schaute er mit ernster Miene in die Kamera des Paparazzo.

Getty Images Sacha Baron Cohen im April 2021

Getty Images Sacha Baron Cohen, "Borat"-Darsteller

