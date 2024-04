Trotz "Rust"-Prozess: Alec Baldwin genießt seinen Geburtstag

Alec Baldwin feierte gestern seinen 66. Geburtstag – auf eine herrlich normale Art und Weise! Den Tag verbrachte der Schauspieler mit seiner Familie in New York. Auf Instagram meldete er sich schließlich zurück, nachdem ihn viele Gratulanten kontaktiert hatten. "Danke für all die Geburtstagswünsche... und Pekannusskuchen", schrieb er. Den beschriebenen Kuchen bekam er von seiner Frau Hilaria (40) auf Wunsch an seinem Ehrentag serviert. Etwas gönnen wollte sich der "Saturday Night Live"-Star wohl trotzdem noch, daher ging es im Anschluss auf eine kleine Shoppingtour. Fotos von Daily Mail zeigen ihn, wie er ein Geschäft der Marke Ralph Lauren mit einer Einkaufstüte verließ.

Vielleicht trotzt er auf diese Art und Weise den Gerüchten, er sei finanziell in eine Schieflage geraten. Denn der tödliche Unfall der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set seines letzten Filmes "Rust" wird nach wie vor vor Gericht verhandelt. Berichten zufolge soll Alec nicht nur wegen des Stresses auf ein schnelles Ende des Prozesses pochen. Denn je länger sich das Verfahren zieht, desto teurer wird die Angelegenheit natürlich auch für den Ex von Kim Basinger (70), der seit dem Vorfall nur wenig arbeiten konnte. Ein Insider bestätigt laut OK!: "Er hat Angst, pleite zu gehen. Er hat schon 100 Tausende von Euro ausgegeben, um sich zu verteidigen!"

Das drohende Gerichtsverfahren scheint dem "30 Rock"-Darsteller zuzusetzen, auch wenn er derzeit ein wenig Freizeit genießen kann. Mittlerweile wurden bereits mehrere Urteile ausgesprochen. So wurde die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez kürzlich wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden, der erste Regieassistent David Hall handelte hingegen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus. Für Alec geht es im Juli wieder vor Gericht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Santa Fe County Sheriff / MEGA Alec Baldwin am Filmset von "Rust"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de