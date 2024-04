Inmitten des Prozesses: Alec Baldwin hat heute Geburtstag!

Er ist Schauspieler, Ehemann, Vater von acht Kindern und der Onkel von Hailey Bieber (27). Fans kennen ihn aus Filmen wie "Still Alice" oder "Wenn Liebe so einfach wäre" sowie als Rekordhalter der meisten Moderationen bei "Saturday Night Live" – die Rede ist von Alec Baldwin (66)! Und auch wenn er momentan eine schwere Zeit durchlebt, hat er heute allen Grund zum Feiern: Der Schauspieler hat Geburtstag und wird stolze 66 Jahre alt! Aber was gibt es noch über Alec zu wissen? Anlässlich seines Ehrentags folgt hier einmal ein kleiner Rückblick auf sein bisheriges Leben, mit seinen Höhen und Tiefen – und dann auch, was sich momentan im Leben des Hollywoodstars so abspielt.

Alec ist der älteste seiner ebenfalls bekannten Schauspieler-Brüder William (61), Stephen (57) und Daniel (63), hat aber auch noch zwei Schwestern, Elizabeth und Jane. Die Liebe seines Lebens lernte er im August 2011 kennen, Yogalehrerin Hilaria (40). Nicht mal ein Jahr später, im Juli 2012, gaben die beiden sich das Jawort und sind mittlerweile stolze Eltern von sieben Kindern: der drei Mädchen Carmen (10), María und Ilaria (1) sowie der vier Jungen Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5) und Eduardo (3). Vor Hilaria war Alec schon einmal verheiratet – und zwar mit Schauspielerin Kim Basinger (70). Das Paar ließ sich jedoch 2002 nach einem heftigen Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter Ireland (28) und Vorwürfen des Missbrauchs und Alkoholismus scheiden. Zunächst erhielt Alec das gemeinsame Sorgerecht, es wurde ihm aber 2007 wieder entzogen – nachdem TMZ eine an die damals elfjährige Ireland adressierte Sprachnotiz veröffentlicht hatte, die aus einer Flut von Drohungen und Beleidigungen bestand.

Und auch heute bereitet Alec etwas Probleme: Am Set seines Western-Films "Rust" übte der Emmy-Gewinner im Oktober 2021 für eine Szene, als die von ihm verwendete Requisitenpistole versehentlich abgefeuert wurde. Der Schuss traf Regisseur Joel Souza (50) sowie die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42), die dabei tödlich verletzt wurde. Alec sowie die Waffenmeisterin des Films, Hannah Gutierrez-Reed, wurden daraufhin im Januar 2023 jeweils wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Obwohl die Klage gegen ihn nach drei Monaten fallen gelassen wurde, stimmte ein Geschworenengericht in New Mexico im Januar dieses Jahres dafür, Alec erneut anzuklagen. Zwar plädiert der "Beetlejuice"-Darsteller auf nicht schuldig – sollte es aber zu einer Verurteilung kommen, drohen ihm bis zu 18 Monate Gefängnis, wie unter anderem Deadline berichtete.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren sieben Kindern im Februar 2024

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

