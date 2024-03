Hat Alec Baldwin versucht, den "Rust"-Fall zu beeinflussen?

Der Prozess im Fall der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42), die am Set des Films "Rust" durch einen mutmaßlichen Unfall mit einer Schusswaffe ums Leben kam, zieht sich hin. Alec Baldwin (65) stand bereits im vergangenen November vor Gericht, muss jedoch weiterhin zittern. Nun sieht er sich mit einem neuen Vorwurf konfrontiert: Hat der Schauspieler damals versucht, mit dem Leaken von Videomaterial das Verfahren zu manipulieren? "Die Videos wurden am Vorabend der Verhandlung der Geschworenen an die Presse weitergegeben, um die Geschworenen und den Prozess zu beeinflussen", erklären die Staatsanwälte laut Fox News. Dahinter soll laut den Juristen Alec stecken: Er habe die ausgewählten Videos wahrscheinlich über einen Dritten an NBC News weitergegeben, um Sympathien für sich zu wecken.

Die Videos zeigen den Ex von Kim Basinger (70) in verschiedenen Situationen, in denen er sich verbal um das Wohlbefinden und die Sicherheit der Crew-Mitglieder sorgt. So stammt einer der Ausschnitte sogar von einem Moment kurz vor dem tödlichen Unfall: Alecs Stimme ist in dem Clip zu hören, wie er Anwesende am Set auffordert, aus dem Weg zu gehen, da er nicht in ihre Richtung schießen wolle. Die Staatsanwälte seien besorgt, dass die Aufzeichnungen dazu genutzt wurden, "um das Geschworenenverfahren weiter zu verfälschen". Die Aufmerksamkeit der Medien habe dem Anwalt des "Still Alice"-Darstellers die Möglichkeit gegeben, öffentlich zu erklären, dass eine strafrechtliche Verfolgung seines Mandanten ungerecht wäre.

Bis ein Urteil fällt, könnte es noch einige Zeit dauern. Der Stress des anstehenden Verfahrens soll dem 65-Jährigen und seiner Ehefrau Hilaria Baldwin (40) ganz schön zusetzen. "Sie wollen nur, dass der Prozess zu Ende ist", erklärte zuletzt ein Insider gegenüber People. Doch es geht vor Gericht durchaus voran: Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez wurde kürzlich wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden, der erste Regieassistent David Hall hingegen handelte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus.

MEGA Alec Baldwin am Set von "Rust"

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Jahr 2019

