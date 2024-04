Anwälte der "Rust"-Waffenmeisterin kritisieren Schuldspruch

Im vergangenen Monat wurde Hannah Gutierrez von einem US-Gericht wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden. Der Grund: Am Set des Films "Rust" hatte sie im Oktober 2021 als zuständige Waffenmeisterin eine Pistole freigegeben, mit der Alec Baldwin (66) während der Dreharbeiten in einem tragischen Unfall die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen hatte. Die Waffenexpertin befindet sich nun bis zu ihrer Verurteilung in Haft. Ihr drohen bis zu 18 Monate Gefängnis und eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar [4.700 Euro]. Für die Verteidiger der jungen Frau ist dieses Urteil schwer zu akzeptieren. Die Anwälte kritisieren: Ihre Mandantin habe keine Vorstrafen, daher sei eine Gefängnisstrafe nicht gerechtfertigt. Deshalb gehen die Juristen jetzt in Berufung.

Bundesanwalt Neama Rahmani sieht das hingegen ganz anders. Gegenüber Fox News macht er nun deutlich: "Hannah Gutierrez hat immer noch keine Verantwortung für ihre Taten übernommen, die zum Tod eines Menschen geführt haben." Zum Zeitpunkt der Schießerei soll die Angeklagte sich mehr Sorgen über das Ende ihrer Karriere als über Halynas Tod gemacht haben, wirft ihr der Harvard-Absolvent vor. "Ich glaube nicht, dass sie eine sehr sympathische Angeklagte ist", ist sich der 44-Jährige sicher. Deshalb werde auch eine neue Verhandlung nichts bringen, um die Meinung des Richters über Hannah zu ändern, lautet seine These.

Da der Schauspieler die tödliche Waffe abgefeuert hatte, war auch Alec im Januar 2023 wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Die Klage gegen den "Team America"-Darsteller war zwar nach drei Monaten fallen gelassen worden. Trotzdem stimmte im Januar dieses Jahres ein Geschworenengericht in New Mexico dafür, den achtfachen Vater erneut anzuklagen. Alec und seine juristischen Berater plädieren nun erneut auf unschuldig. Auch ihm stünden im schlimmsten Fall 18 Monate Gefängnis bevor.

Getty Images Hannah Gutierrez im Gerichtssaal, März 2024

Getty Images Alec Baldwin bei den US Open

