"Rust"-Prozess: Droht Alec Baldwin auch eine Haftstrafe?

Im Prozess um den tragischen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) bekam die zuständige Waffenmeisterin Hannah Gutierrez die Höchststrafe von 18 Monaten Haft. Doch auch Alec Baldwin (66) könnte weiterhin eine Haftstrafe drohen. Gegenüber Daily Mail beschreibt der Rechtsexperte Miguel Custodio die kürzliche Entscheidung als ein schlechtes Zeichen für den Schauspieler: "Es zeigt, dass das Gericht die tödliche Schießerei ernst nimmt und dass es ihn nicht nur vorführen will, wie seine Verteidiger behaupten." Aufgrund dessen empfehle der Jurist dem Hollywoodstar, eine Abmachung mit dem Gericht zu treffen und sich schuldig zu bekennen.

Bis heute beteuert der "Wenn die Liebe so einfach wäre"-Darsteller seine Unschuld. Ob er nun seine Taktik ändern wird, bleibt abzuwarten. Miguel hält die bisherige Herangehensweise seiner Anwälte für riskant, da Alec so auch die für ihn angesetzte Höchststrafe bekommen könnte. "Die Staatsanwälte werden ihren Fall darauf aufbauen, dass Baldwin die chaotischen Umstände am Set beobachtete und nichts dagegen unternahm, während er wusste, dass Gutierrez relativ unerfahren und überfordert war", befürchtet der Experte.

Im Juli wird der Strafprozess gegen den Schauspieler stattfinden. Berichten von Deadline zufolge lautet die Anklage "fahrlässige Tötung durch fahrlässigen Gebrauch einer Schusswaffe und Missachtung der Sicherheit anderer." Im schlimmsten Fall drohen auch ihm 18 Monate im Gefängnis. Der Onkel von Hailey Bieber (27) war nicht nur derjenige, der die Waffe in der Hand gehalten hatte, als sie auslöste. Er war auch einer der Produzenten von "Rust" und damit potenziell verantwortlich für die Geschehnisse am Set.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannah Gutierrez im Gerichtssaal, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de