Realityshow für die Baldwins? Kyle Richards wäre großer Fan

Kyle Richards (55) ist ein bekanntes Gesicht in der Welt des Reality-TVs. Seit fast 15 Jahren ist sie aus der beliebten Show Real Housewives of Beverly Hills nicht wegzudenken. Mit Co-Stars wie Erika Girardi ist die US-amerikanische Schauspielerin mittlerweile eng befreundet. Im Podcast "Let's Talk Off Camera" verrät die erfahrene Reality-Darstellerin jedoch jetzt, neben wem sie noch gern vor der Kamera stehen würde. "Hilaria Baldwin (40) wäre für mich die absolute Traumbesetzung", gesteht sie gegenüber Podcasthost Kelly Ripa (53). Hilarias derzeitiger Wohnort könnte da jedoch ein Problem darstellen. Denn zusammen mit ihrem Ehe-Mann Alec Baldwin (65) und den sieben gemeinsamen Kindern wohnt die Yogalehrerin fast 4.000 Kilometer von Los Angeles entfernt. "Sie lebt in New York, aber vielleicht würde sie ja umziehen", merkt Kyle scherzhaft an.

Tatsächlich gab es in der Vergangenheit schon zahlreiche Gerüchte, dass Alec und Hilaria eine eigene Reality-TV-Show planen, in der sie ihr Leben als neunköpfige Familie dokumentieren wollen. Auch die Podcast-Moderatorin Kelly kann das bestätigen. "Alec hat mir selbst gesagt, dass sie schon länger nach einer Möglichkeit suchen, ein Kamerateam in ihrem Haus zu empfangen", erklärt die 53-Jährige. Auch Kyle erinnert sich an ein Gespräch mit dem erfolgreichen Schauspieler. Bei einem zufälligen Treffen vor einigen Jahren hätte sie das Thema Reality-TV mit ihm angeschnitten. Dabei hätte die Autorin ihm deutlich gemacht, dass für ihn und seine Familie die Tür immer offen stünde.

Ob sich die Fans nun bald auf eine eigene Realityshow der Baldwins freuen können? Momentan scheinen sie eher mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. In wenigen Monaten beginnt nämlich ein entscheidender Gerichtsprozess, in dem sich auch Alec verantworten muss. Der Grund: Am Set des Films "Rust" kam es im Jahr 2021 zu einer Schießerei, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) verunglückte. Der Schauspieler feuerte damals die tödlichen Schüsse ab, sodass er nun bald vor Gericht dazu aussagen muss. Für das Ehepaar soll der bevorstehende Prozess eine große Belastung sein. "Es ist nach wie vor eine sehr stressige Situation für Alec und Hilaria", verriet ein Insider gegenüber People.

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin mit seinen Kindern und seiner Frau in New York

Getty Images Alec Baldwin, September 2016

