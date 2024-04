Verlor Alec Baldwin Kontrolle über Gefühle am "Rust"-Set?

Seit Januar wird der tödliche Unfall der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set von "Rust" erneut vor Gericht verhandelt. Dem Filmproduzenten Alec Baldwin (66) wird dabei fahrlässige Tötung vorgeworfen. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft von New Mexico schwere Vorwürfe gegen ihn. "Wer Herrn Baldwins Verhalten am Set von Rust beobachtet, wird Zeuge eines Mannes, der seine eigenen Emotionen absolut nicht unter Kontrolle hat und dem es völlig gleichgültig ist, wie sich sein Verhalten auf die Menschen um ihn herum auswirkt", heißt es in den juristischen Dokumenten, die People vorliegen. Laut Zeugenaussagen habe "genau dieses Verhalten" zu den Sicherheitsrisiken am Set beigetragen.

Die aktuellen Unterlagen reichten die Staatsanwälte als Antwort auf den Antrag von Baldwins Anwaltsteam im März ein. Wie das Newsportal berichtete, hatten die Anwälte des Schauspielers sich mit der Bitte an das zuständige Gericht gewandt, die Klage abzuweisen. Der Grund: Es seien vertrauliche Informationen an die Presse weitergegeben worden, was gegen die "Geheimhaltung vor der Grand Jury verstieß". Darüber hinaus habe die Staatsanwaltschaft den Geschworenen die entlastenden Beweise vorenthalten.

Trotz des Prozesses ließ es sich der Schauspieler nicht nehmen, am vergangenen Mittwoch seinen 66. Geburtstag zu feiern – und das auf eine herrlich normale Art und Weise! "Danke für all die Geburtstagswünsche... und Pekannusskuchen", meldete sich Alec ganz persönlich auf Instagram zu Wort. Den besagten Kuchen bekam er von seiner geliebten Frau Hilaria (40) auf Wunsch an seinem Ehrentag serviert.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im November 2023

