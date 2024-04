Erst vermisst: Cole Brings Plenty wurde tot aufgefunden

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der "Yellowstone"-Darsteller Moses Brings Plenty (54) einen besorgniserregenden Post auf Instagram. Sein Neffe Cole Brings Plenty galt als vermisst, weshalb er seine Fans um Mithilfe bei der Suche bat. "Trotz unserer hartnäckigen Bemühungen ist es uns nicht gelungen, Kontakt zu Cole aufzunehmen, und wir machen uns große Sorgen um seine Sicherheit und sein Wohlergehen", schrieb der Darsteller noch vor wenigen Tagen. Nun haben er und seine Familie jedoch die traurige Gewissheit: Coles Leiche wurde in einem Waldstück gefunden. Die Todesursache ist jedoch nicht bekannt und der Fall wird weiter untersucht.

Nach dieser traurigen Nachricht bleiben bei Moses und Coles Familie nun noch zahlreiche Fragen offen. Deshalb meldet sich der Sänger nun erneut bei seinen Fans auf Instagram. "Wir möchten allen in der Gemeinde, die uns bei der Suche nach der vermissten Person mit ihrer Zeit, ihren Ressourcen und ihrer Unterstützung geholfen haben, unseren herzlichen Dank aussprechen", bedankt er sich bei seinen Followern. Nun bittet er jedoch erneut um die Hilfe seiner Fans: Durch die Verbreitung des Instagram-Beitrags erhofft sich der Onkel von Cole neue Informationen zu dem Fall. "Wir wissen nicht, was mit Cole passiert ist", macht der Schlagzeuger deutlich. "Würden sie nicht auch alles dafür tun diesen Fall aufzuklären, wenn Cole Ihr Sohn, Ihr Bruder, Ihr Neffe, Ihr Cousin – Ihre Familie – wäre?", richtet sich der Sänger sich an seine Community.

Unter dem Beitrag häufen sich die Kommentare. Zahlreiche Nutzer drücken ihr Mitgefühl aus. "Mein Beileid! Ich bete für deine Familie! Ich habe es auf meinen sozialen Medien geteilt", schreibt ein User hilfsbereit. "Es tut mir unendlich Leid das zu hören. Ich hoffe der Fall wird bald aufgeklärt", lautet ein weiterer mitgenommener Kommentar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Moses Brings Plenty bei der "Yellowstone"-Premiere 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / colebringsplenty Cole Brings Plenty, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de