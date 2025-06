Ohne Hazel: Romina Palm überrascht Christian zum Geburtstag

Christian Wolf (29) wird am 17. Juni 30 Jahre alt und darf sich über eine ganz besondere Überraschung freuen: Seine Verlobte Romina Palm (26) hat eine Übernachtung in einem Hotel organisiert, inklusive eines romantischen Abendessens. In ihrer Instagram-Story erklärt das Model: "Wir fahren jetzt weg. Ich kam da ganz spontan auf eine Idee, weil Christian morgen Geburtstag hat. [...] Es ist nur eine Kleinigkeit." Ihre gemeinsame Tochter ist nicht mit von der Partie. Während der kurzen Auszeit kümmern sich Rominas Eltern um die neugeborene Tochter Hazel, sodass die frisch gebackenen Eltern endlich einmal Zeit zu zweit genießen können.

In einer späteren Aufnahme berichtet Romina, dass sie ein Hotel in der Nähe ihrer Eltern gewählt habe, damit die Distanz zu Hazel nicht zu groß sei. "Acht Minuten entfernt. Aber trotzdem hat man so ein bisschen dieses Urlaubsgefühl", behauptet die Medienpersönlichkeit. Ganz abschalten geht aber trotzdem nicht. "Meine Eltern passen gerade auf Hazel auf. Das heißt, wir können zu zweit etwas essen gehen, das ist ein sehr verrücktes Gefühl", gibt Romina zu und verrät, dass sie während der Babypause im engen Austausch mit ihrer Mutter bleibt.

Dass Christian für Romina eine ganz besondere Rolle spielt, hat die ehemalige GNTM-Teilnehmerin bereits mehrmals betont. Der Unternehmer sei ihr "sicherer Hafen", an den sie sich immer wenden könne. Mit seiner kleinen Familie scheint das Paar sein echtes Glück gefunden zu haben. Neben Hazel ist Christian außerdem Vater eines einjährigen Sohnes namens Noah. Er stammt aus einer früheren Beziehung mit Fitness-Influencerin Antonia Elena.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf

