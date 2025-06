Überfall auf Robert und Carmen Geiss dauerte knappe Stunde

In der Nacht zum vergangenen Sonntag wurden Robert (61) und Carmen Geiss (60) Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. In ihrer Luxusvilla in Saint-Tropez drangen vier bewaffnete Männer in das Anwesen ein und überfielen das bekannte Reality-TV-Paar. Laut Bild dauerte der Überfall 45 Minuten – in diesem Zeitraum bewachte einer der Männer die beiden, während die anderen das Haus nach wertvollen Gegenständen durchsuchten. Die Täter forderten lautstark den Tresorcode, um wertvollen Schmuck und andere Gegenstände einsammeln zu können. "Die Vier schrien uns auf Französisch an und rissen uns den Schmuck runter", erinnert sich der Unternehmer gegenüber dem Blatt.

Nach dem Vorfall berichtete Robert, dass er das Ganze zunächst für einen schlechten Scherz hielt, bis die Realität schnell einbrach. Carmen meldete sich inzwischen ebenfalls in einem Social-Media-Video zu Wort, in dem man auch ihre Wunde am Kinn sehen konnte. "Ich kann leider nicht so viel sprechen, weil ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde", berichtete Carmen sichtlich geschwächt. Sie war bei dem Überfall auf einen der Täter losgegangen. "Der Täter ist dann ausgeflippt und hat ihr den Kehlkopf eingedrückt und sie mit beiden Händen gewürgt", berichtete Robert Bild.

Dass sie Opfer eines bewaffneten Überfalls wurden, machte Robert am Sonntag bekannt. "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen, mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher", erklärte der 61-Jährige sichtlich niedergeschlagen. Während seine Carmen gewürgt wurde, erlitt er eine Rippenverletzung. Es sei alles ganz schnell passiert. "Plötzlich stürmen vier schwarz gekleidete, vermummte Typen mit großen Handfeuerwaffen durch die Terrassentür ins Wohnzimmer", schildert das Ehepaar.

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss beim Bal De Noël 2023

