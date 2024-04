Neue Erkenntnisse zu Schauspieler Cole Brings Plentys Tod

Vor wenigen Tagen machte die Neuigkeit die Runde, dass Cole Brings Plenty verschwunden sei. Sein Onkel, der "Yellowstone"-Darsteller Moses Brings Plenty (54), bat daraufhin die Fans um Hilfe, seinen Neffen zu finden. Am vergangenen Wochenende dann die traurige Gewissheit: Cole ist verstorben. Nun gibt es neue Detail zu seinem Tod. Wie der Lawrence Police Chief Rich Lockhart in einem Statement auf Facebook veröffentlicht, geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus. Die Todesursache bleibt immer noch ungeklärt.

Dennoch geben die Verantwortlichen nicht auf, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. "Wir haben sehr hart an der Untersuchung der Vorfälle gearbeitet und auch sehr hart daran gearbeitet, Cole zu finden", heißt es in der Mitteilung weiter. Dennoch wollen die Behörden jetzt noch härter vorgehen, damit vor allem das Vertrauen zu der Gemeinde nicht beschädigt werde. Besonders Coles Familie helfe gerade aktiv, den Tod ihres geliebten Familienmitgliedes aufzuklären.

Der 27-Jährige wurde seit dem 31. März vermisst, nachdem gegen ihn ein Haftbefehl im Zusammenhang mit einem Vorfall häuslicher Gewalt in einer Wohnung in Lawrence erlassen worden war. Laut einer Pressemitteilung wurden die Behörden zum besagten Objekt gerufen – Cole war jedoch noch vor Eintreffen der Polizei verschwunden. "Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um Brings Plenty handelte und Verkehrskameras zeigten, wie er die Stadt unmittelbar nach dem Vorfall verließ", hieß es in einem Statement auf Instagram.

