Beim Überfall: Carmen Geiss ging auf einen der Täter los

Vergangenes Wochenende erlebten Carmen (60) und Robert Geiss (61) einen echten Albtraum. Die beiden Reality-TV-Stars wurden in ihrem Haus bei Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern überfallen. Der Vorfall ging nicht spurlos an ihnen vorbei: Vor allem Carmen erlitt schwere Verletzungen. Details dazu verrät die Blondine nun gegenüber Bild-Chefin Tanja May. Carmen machte den Einbrechern nämlich kein leichtes Spiel: "Carmen war komplett hysterisch und hat dann das gemacht, was man nicht machen sollte: Sie ist auf den einen Täter losgegangen und hat ihm tatsächlich die Maske vom Gesicht gezogen. Der Täter ist dann ausgeflippt und hat ihr den Kehlkopf eingedrückt und sie mit beiden Händen gewürgt."

Durch den Angriff des Räubers wurde Carmen nicht nur bewusstlos – er fügte ihr auch eine heftige Verletzung am Hals zu: Durch den Druck platzte eine Narbe auf, und er drang mit seinen bloßen Fingern in die Wunde ein. Die Spuren davon zeigen sich bei der TV-Bekanntheit auch zwei Tage danach noch deutlich. Im Netz meldete sie sich mit einem emotionalen Video bei ihren Fans, in dem sie sich für die zahlreiche Anteilnahme bedankte. Aufgrund der Strangulation hat die 60-Jährige aktuell kaum Stimme. "Ich kann leider nicht so viel sprechen, weil ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde", erklärte sie, wieso man sie so schlecht verstehe und berichtete außerdem, dass die Wunde nun erneut genäht werden müsse.

Dass der Überfall nicht nur physische, sondern auch psychische Narben hinterlässt, machte die Kölnerin bereits in einem früheren Post deutlich. "Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat", schrieb Carmen auf Instagram. Ihr Ehemann Robert erklärte seinerseits, was an diesem schicksalhaften Tag vorgefallen war: "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher."

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss im Mai 2025

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

