Flucht vor Polizei? Neffe von "Yellowstone"-Star vermisst

Fans der Serie "Yellowstone" kennen Moses Brings Plenty (54) dank seiner Rolle als Mo nur allzu gut. Jetzt benötigt der Schauspieler ihre Mithilfe. Bei Instagram teilt er die Vermisstenmeldung seines Neffen Cole. Wie die Polizei von Kansas City ebenfalls über die sozialen Medien bekannt gibt, wird der 27-Jährige aufgrund des Verdachts auf häusliche Gewalt gesucht. "Die Beamten reagierten auf die Meldung, dass eine Frau um Hilfe schrie, aber der Verdächtige floh, bevor die Beamten eintrafen. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um Brings Plenty handelte und Verkehrskameras zeigten, wie er die Stadt unmittelbar nach dem Vorfall verließ", heißt es in dem Bericht. Der Darsteller des "Yellowstone"-Spin-offs "1923" habe seiner Familie zufolge "einen untypischen Termin mit seinem Agenten verpasst" und sein Handy ausgeschaltet, woraufhin er als vermisst gemeldet worden ist. Zuletzt wurde er am 31. März gesehen.

Mithilfe bei der Suche nach seinem Neffen bekommt Moses auch von seinem Co-Star Cole Hauser (49). Dieser postet ebenfalls einen Steckbrief des Vermissten und schreibt: "Der Neffe meines guten Freundes Moses Brings Plenty wird vermisst. Zuletzt wurde er am Osterabend gesehen. Wenn Sie Informationen über seinen Aufenthaltsort haben, kontaktieren Sie bitte die unten stehende oder die örtliche Polizei." Die Fans zeigen derweil wenig Mitleid. In den Kommentaren beider Posts verweisen viele auf die Tatsache, dass Cole nicht vermisst wird, sondern geflüchtet ist. Derweil schreibt Moses Nichte Belle besorgt im Netz: "Wir beten weiter dafür, dass mein Bruder sicher ist und dass er gefunden wird."

Als Schauspieler trat Cole in die Fußstapfen seines Onkels und indem er eine Rolle in dem "Yellowstone"-Universum spielen durfte, schloss er sich einer der derzeit erfolgreichsten Serien an. Aktuell warten Fans sehnsüchtig auf die zweite Hälfte der fünften und vermutlich letzten Staffel der Mutterserie. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass sie dabei auf Hauptdarsteller Kevin Costner (69) verzichten müssen. Der Hollywoodstar soll angeblich im Clinch mit der Produktion liegen, weshalb es zu einem Ausstieg oder Rausschmiss kommen könnte.

Getty Images Cole Brings Plenty, Darsteller der Serie "1923"

Getty Images Cole Hauser, "Yellowstone"-Star

